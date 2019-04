Dit unieke festival vindt dit jaar plaats tijdens de langste dagen van het jaar. Van 14 tot en met 23 juni kun je genieten van theater, kunst, dans en muziek met het eiland Terschelling als podium.

Algemene informatie Wanneer: 14 tot en met 23 juni

Locatie: Terschelling

Leeftijd: alle leeftijden

Line-up

Wordt nog aangekondigd.

De sfeer op Oerol

Het is misschien wel het uniekste festival van Nederland. Heel Terschelling staat in het teken van Oerol. In de dorpen, op het strand, maar ook op geheel onverwachte plekken op het eiland zijn voorstellingen te vinden. Ook zijn er bijzondere shows in de duinen, het bos en op de stranden. Het festival is een decor en inspiratiebron voor kunstenaars vanuit alle windstreken. In juni zijn de dagen het langst en hier kan je op Oerol optimaal van genieten.