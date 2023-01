Schiedam en Haarlem willen opnieuw vuurwerkverbod, ook al werd dat genegeerd

In Schiedam en Haarlem geldt ook komende jaarwisseling een vuurwerkverbod. Afgelopen Oud en Nieuw ging er ondanks een afsteekverbod veel vuurwerk de lucht in. Volgens burgemeester Cor Lamers van Schiedam gaat de cultuurverandering veel tijd kosten. Haarlem zegt vast te houden aan het huidige beleid tot de gemeenteraad anders besluit.

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem vond het "jammer" dat er ondanks het verbod alsnog vuurwerk werd afgestoken. Volgens hem is het nog te vroeg om te bepalen of het verbod effect heeft gehad. "We weten op dit moment nog niet hoeveel schade het vuurwerk heeft aangebracht, hoeveel slachtoffer er in het ziekenhuis zijn behandeld en hoeveel afval er is opgehaald. Op basis van die gegevens is mogelijk meer te zeggen over het effect."