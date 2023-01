Hulpverleners blikken terug op Oud en Nieuw: 'Jaarwisseling vanuit een traumaheli'

Tijdens de jaarwisseling waren door het hele land hulpverleners aan het werk om de avond en nacht voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. NU.nl sprak vooraf al met een aantal hulpverleners en spreekt dezelfde mensen nu achteraf over hun ervaringen. "De contrasten zijn groot in zo'n nacht. Je kunt eerst bij een incident staan waar het heel spannend is, maar even verderop overheerst de vreugde onder het publiek."

Anesthesioloog Xavier: 'Jaarwisseling vanuit de lucht meegemaakt'

Voor Xavier Moors, anesthesioloog en heliarts bij het Rotterdamse Erasmus MC, was de jaarwisseling dit jaar extra bijzonder. Op het moment dat heel Nederland aftelde naar 2023 vloog hij in de traumahelikopter boven de stad op weg naar een melding. "Dat was wel echt heel mooi", vertelt Moors over het vuurwerk dat hij van boven in de lucht geschoten zag worden.

Ontzettend mooi, maar ook gevaarlijk. "De meeste pijlen gaan maar tot een meter of vijftig, dus daar zitten wij ruim boven. Het enige waar wij bang voor zijn, zijn de vogels. Die gaan namelijk massaal vliegen omdat ze schrikken van het vuurwerk. Daarom vliegen we hoger, rustiger en met de lichten aan."

De nacht was verder weer erg druk, zoals vaker met Oud en Nieuw. "We hebben een stuk of twintig oproepen gehad. Dat is best wel veel", zegt Moors. "Als je je vrij meldde, kreeg je alweer de volgende oproep."

Moors had een dienst van 19.00 uur tot 7.00 uur. Tijdens de nacht kwamen allerlei meldingen binnen. "We zijn begonnen met een aantal kinderen die behandeld moest worden. We hebben wat geweldsincidenten gezien en wat vuurwerkletsel afgehandeld."

De arts is blij dat zijn team al wat eerder werd afgelost door de dagdienst. "Je kunt je voorstellen dat je het na zo'n lange dienst wel weer even hebt gehad."

Ambulancechauffeur Pieter: 'Niet anders dan normale weekenddienst'

"Wij hebben het echt extreem rustig gehad", zegt Pieter (zijn echte naam is bekend bij de redactie). Hij reed de avonddienst (15.00 uur tot 23.00 uur) bij zijn ambulancecentrale in Noord-Holland. "We hebben maar drie huisartsenritten gereden. Daarmee bedoel ik ritten die prima door de huisartsen afgehandeld hadden kunnen worden."

Pieter werkte zelf dus niet in de nacht, maar hij vroeg aan zijn collega's van de nachtdienst hoe druk zij het hadden. "Zij hebben het wel druk gehad, maar eigenlijk niet anders dan tijdens normale weekenddiensten. In ons gebiedje hebben we geen extreme dingen gehad."

Dat is tijdens andere jaarwisselingen wel anders geweest, bevestigt Pieter. "Van de vijf of zes diensten die ik tijdens de jaarwisseling heb meegemaakt, zijn er zeker twee wat gekker geweest. Dat heeft vooral met de chaos te maken, omdat het dan zo druk is." Veel van die incidenten hebben met alcohol te maken, ziet hij.

Maar dit jaar kon Pieter gewoon thuis het nieuwe jaar inluiden. "Wij hebben de traditie dat de nachtdienst met Oud en Nieuw een uurtje eerder komt. Dus ik was gewoon om 22.30 uur thuis om Claudia de Breij te kijken."

Bevelvoerder Wilbert: 'Jaarwisseling was extreem rustig'

Ook Wilbert Kusters, bevelvoerder bij de brandweer in Ede, kon het proostmoment thuis vieren. "De jaarwisseling was voor mij en mijn team extreem rustig", zegt hij. "Het is ieder jaar weer een verrassing. Het ene jaar rijd je de ene melding na de andere, maar dit jaar beperkte het zich tot maar één melding. Er zou een boom in brand staan, maar die was al geblust toen we aankwamen."

Kusters stond van 14.00 uur op Oudejaarsdag tot 14.00 uur op Nieuwjaarsdag ingepland. De vrijwilligers van de brandweer blijven thuis totdat ze opgeroepen worden voor een melding. Dit jaar bleef het rustig in Ede.

"Je houdt altijd wel rekening met een drukke avond", vertelt Kusters. "Het is bijna een garantie dat je de weg op gaat. Dan is het ook wel weer jammer dat het bij één zo'n melding blijft. Maar voor de rust en voor de familie is het juist fijn."

SEH-verpleegkundige Nancy: 'Ik was bang dat het druk zou worden'

Verpleegkundige Nancy (haar achternaam is bekend bij de redactie) heeft met 28 jaar ervaring in de zorg al heel wat jaarwisselingsdiensten op de spoedeisende hulp (SEH) meegemaakt. "Ik was heel bang dat het na twee jaar corona heel erg druk zou worden, maar het viel eigenlijk heel erg mee", vertelt ze.

In haar ziekenhuis in het Zeeuwse Terneuzen kwamen tijdens de jaarwisseling ongeveer tien patiënten te liggen. Nancy werkte samen met één andere verpleegkundige en een arts. "Voor onze begrippen hebben wij een vrij rustige jaarwisseling gehad. Een patiënt met vuurwerkletsel, wat mensen die geïntoxiceerd waren (alcoholvergiftiging, red.): eigenlijk is het vrij rustig verlopen."

Daardoor kon er om middernacht ook nog kort geproost worden. "We zijn met z'n drietjes even naar buiten gelopen om naar het vuurwerk te kijken. Ook zijn er nog wat collega's van de intensive care langs geweest. En kort daarna kwam de volgende patiënt alweer aan."

Hondengeleider Jasper: 'Mensen wensten ons gelukkig Nieuwjaar en deelden oliebollen uit'

Het is kort voor middernacht als hondengeleider Jasper (zijn achternaam is bekend bij de redactie) een rustig plekje aan de rand van de stad Groningen zoekt om naar het vuurwerk te kijken. "Om met zo'n hond midden in het vuurwerk te gaan staan, vinden we niet zo prettig", zegt hij. Maar hij en zijn collega zijn pas net uit de auto gestapt als ze een melding binnenkrijgen van onrust op het Jozef Israëlplein in de Groningse binnenstad.

Voor Jasper was het een rustige jaarwisseling. Maar hij benadrukt dat hij beseft dat dit door collega's heel anders beleefd kan worden. "Als hondengeleider kom je eigenlijk pas in actie als het echt uit de klauwen loopt", legt hij uit. "Wij staan dus wat meer op de achtergrond."

Bij het incident op het Jozef Israëlplein hoeft Jasper dan ook niet in te grijpen. "Toen wij daar stonden, kregen we nieuwjaarswensen en duimpjes omhoog van voorbijgangers, terwijl 100 meter verderop collega's in een veel spannendere situatie staan."

Ondanks het verstoorde proostmoment kijkt Jasper tevreden terug op zijn dienst. "De contrasten zijn groot in zo'n nacht. Dat maakt de dienst ook leuk. Je kunt eerst bij een incident staan waar het heel spannend is, maar even verderop overheerst de vreugde onder het publiek. Ze wensen je een gelukkig Nieuwjaar en delen oliebollen uit. Dat vind ik het mooie van zo'n nacht."

