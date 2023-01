Steden blikken terug op 'onrustige' oudjaarsnacht: 'Vuurwerk landelijk verbieden'

Nu de kruitdampen van het vuurwerk optrekken, blikken steden terug op de jaarwisseling. Daarbij merken veel burgemeesters op dat hulpverleners opnieuw te vaak zijn bekogeld met vuurwerk. "Dit is een niet te winnen wedstrijd zonder landelijk vuurwerkverbod."

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam vond oudjaarsnacht in de hoofdstad "onrustig en druk" verlopen. Er werden "fors meer" arrestaties verricht dan vorig jaar, schrijft ze. De politie sprak eerder over tientallen aanhoudingen.

In Amsterdam gold een verbod op het afsteken van vuurwerk, maar dat was volgens Halsema "onhoudbaar" door het ontbreken van een landelijk verbod. Mede daarom vloog er alsnog veel vuurwerk de lucht in.

Halsema ging ook met hulpverleners op stap en constateert dat zij hun handen vol hadden. Zo moest de politie de brandweer bijstaan, die zelf veel brandjes moest blussen. Van grote incidenten was geen sprake, benadrukt Halsema. De burgemeester doet "nogmaals een dringend appel" op het kabinet om met een landelijk vuurwerkverbod te komen.

Dat doet ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Hij vindt dat gemeenten die met vuurwerkverboden komen "een niet te winnen wedstrijd spelen" omdat een landelijk verbod ontbreekt. Nijmegen was een van de twaalf steden waar een lokaal vuurwerkverbod gold.

Bruls sprak ook vanuit zijn rol als voorzitter van het Veiligheidsberaad, waarbij alle 25 Veiligheidsregio's zijn aangesloten. Hij zag dat in alle gemeenten waar dit jaar een vuurwerkverbod gold, alsnog veel vuurwerk werd afgestoken. "Als we echt iets willen veranderen in de manier waarop we Oud en Nieuw vieren, dan zal dat langzaam gaan", vermoedt Bruls. Een landelijk vuurwerkbeleid zal volgens hem leiden tot "meer feestelijke manieren die beter passen om een nieuw jaar in te luiden."

Twaalf agenten gewond in Den Haag

In Den Haag was "een immense inzet" nodig van hulpdiensten, concludeert burgemeester Jan van Zanen. In meerdere wijken moest de mobiele eenheid de rust terugbrengen en in heel de stad zijn tot dusver 36 arrestaties verricht.

Grote incidenten bleven uit. Van Zanen zag dat grote delen van de stad "zo veilig mogelijk" de jaarwisseling konden vieren. Toch waren er ook in Den Haag incidenten waarbij agenten met zwaar vuurwerk werden bekogeld. Twaalf agenten liepen letsel op en twee brandweermensen werden gewelddadig benaderd. "Het is schandalig", zegt Van Zanen erover.

Ook in Apeldoorn werd veel vuurwerk afgestoken, ondanks een geldend vuurwerkverbod. Er werden onder meer bij schoolgebouwen vernielingen gepleegd. "Helaas", verzucht burgemeester Ton Heerts. "Maar we hadden niet de illusie dat het stil zou zijn op 31 december. Tradities veranderen kost tijd."

Tijdens de nieuwjaarsnacht moest de brandweer in Apeldoorn 24 keer uitrukken. Er gingen meerdere auto's in vlammen op. De komende dagen wordt de schade geïnventariseerd.

