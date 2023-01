Twee minderjarigen opgepakt na stalbrand met 6.000 dode eenden in Ermelo

In Ermelo is vannacht een stal met daarin ruim 6.000 eenden in vlammen opgegaan. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Mogelijk ontstond de brand door vuurwerk.

De jongens werden in de nieuwjaarsnacht opgepakt. Zij zaten rond het middaguur nog vast. Het is niet duidelijk of dat nog steeds het geval is.

Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland brandde de schuur volledig uit. De politie vermoedt dat het vuur is ontstaan door vuurwerk. Daar wordt nader onderzoek naar gedaan.

De brand brak rond 2.30 uur 's nachts uit. De brandweer had het vuur ruim drie kwartier later onder controle.

