30 jongeren omsingelden en bekogelden agenten met vuurwerk in 's-Gravendeel

In het Zuid-Hollandse 's-Gravendeel zijn tijdens Oudjaarsnacht agenten omsingeld door zo'n dertig jongeren. De groep bedreigde de agenten en bekogelde hen met vuurwerk. Eén agent raakte gewond. De politie kon achteraf drie mensen aanhouden.

De agenten zaten in de val omdat de jongeren kraaienpoten voor de wagens hadden gelegd. Dat zijn scherpe, metalen pinnen die bedoeld zijn om banden lek te prikken als er overeen wordt gereden.

De jongeren gooiden vuurwerk naar de ingesloten agenten en iemand bedreigde hen met een ploertendoder. Dat is een verboden wapenstok. De Mobiele Eenheid moest de agenten uiteindelijk te hulp schieten.

Korpschef Henk van Essen vindt dat de politie in de afgelopen nacht te vaak in actie moest komen om hulpverleners te ondersteunen. Zo moesten agenten brandweerlieden tijdens het blussen beschermen. Ook in Utrecht, Geleen en Breda werden de politie en brandweer met zwaar vuurwerk bestookt.