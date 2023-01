Nederland luidt 2023 in met 'ouderwets' veel vuurwerk, ook in steden waar dat niet mag

Na twee coronajaren heeft Nederland 2023 'ouderwets' ingeluid met vuurwerk, ook in steden waar lokaal een vuurwerkverbod is ingesteld. Iets na middernacht was onder meer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam te zien hoe het vuurwerkverbod massaal werd genegeerd.

Twaalf gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Haarlem, hadden een lokaal vuurwerkverbod ingesteld. Er geldt dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod.

In Rotterdam was daar in ieder geval niets van te merken. Boven de hele stad was de lucht fel verlicht van het vele siervuurwerk dat werd afgestoken. Veel mensen gingen de straat op om vrienden, buren en bekenden een gelukkig nieuwjaar te wensen. In de stad was al sinds het einde van de middag massaal het geluid van knalvuurwerk te horen. Veel politie was er niet op straat te zien.

In Amsterdam was het beeld niet anders. Ook daar werd al de hele Oudejaarsdag vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stond de Dam vol met mensen die aftelden naar middernacht. Hoewel er af en toe vuurwerk werd afgestoken, bleef het relatief rustig.

Door de harde wind lijken de mensen die buiten zijn weinig last te hebben van de rook die snel wegwaait. In Schiedam, waar ondanks een afsteekverbod ook massaal vuurwerk te zien en te horen was, was het zicht een half uur na middernacht prima, meldt een verslaggever van persbureau ANP.

Vuurwerkverbod of zones

Dode in Diessen, gewonden in Meppel, Drachten en Den Haag

De jaarwisseling verliep niet geheel zonder incidenten. In het Brabantse dorp Diessen overleed een 23-jarige man na een ongeval bij het carbidschieten.

De man raakte zeer ernstig gewond en werd in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.

Bij een vuurwerkongeluk in Meppel raakte iemand zwaargewond, meldde Dagblad van het Noorden. Volgens omstanders ontplofte een stuk vuurwerk in het gezicht van de persoon. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis.

In het Friese Drachten raakte een jong kind ernstig gewond door een vuurwerkongeval. Volgens de politie is het kind naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag raakte een jongen gewond toen vuurwerk in zijn gezicht ontplofte.

