Na twee jaar landelijk vuurwerkverbod knalt Nederland 'ouderwets' 2023 in

Nederland heeft om 0.00 uur op ouderwetse wijze het nieuwe jaar ingeluid. Na twee 'coronajaarwisselingen' gold er geen landelijk vuurwerkverbod meer, al hadden enkele steden hun eigen verbod ingesteld. Door de harde wind moesten veel vuurwerkshows geschrapt worden.

In het hele land werden in de laatste uren van het jaar knallen gehoord, ook in de gebieden waar een vuurwerkverbod gold. Daarnaast ging ook het nodige siervuurwerk de lucht in. Dat was te verwachten, aangezien er voor meer geld dan ooit vuurwerk was ingekocht.

In onder meer Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Soest, Nijmegen en Schiedam werd ondanks een verbod toch flink wat vuurwerk afgestoken. Op de Dam in Amsterdam waren veel mensen op de been en heeft de politie enkele aanhoudingen verricht. Volgens een woordvoerder werd er veel vuurwerk, waaronder ook zwaar vuurwerk, afgestoken.

In de Rotterdamse wijk Blijdorp was dat niet anders. Sinds het einde van de middag zijn daar regelmatig harde knallen te horen. Ook in het aan Rotterdam grenzende Schiedam werd aan het begin van de avond vuurwerk afgestoken, met af en toe een knallenreeks.

Ook in Soest waren behoorlijk wat knallen te horen, vergelijkbaar met afgelopen jaren. Hetzelfde gold voor Haarlem en Nijmegen, waar sinds de middag aan één stuk door vuurwerk werd afgestoken en af en toe zware knallen klonken. Foto's op sociale media geven aan dat ook in Apeldoorn de nodige vuurpijlen worden afgeschoten.

De politie had al aangegeven dat het handhaven van vuurwerkverboden geen prioriteit zou hebben. De laatste dag van 2022 verliep verder relatief rustig. Her en der waren kleine brandjes, die snel geblust werden. In tegenstelling tot vorig jaar hoefde de ME nergens in te grijpen.

0:44 Afspelen knop Zo luidt Utrecht het nieuwe jaar in

Dode in Diessen, gewonden in Meppel, Drachten en Den Haag

De jaarwisseling verliep niet geheel zonder incidenten. In het Brabantse dorp Diessen overleed een 23-jarige man na een ongeval bij het carbidschieten.

De man raakte zeer ernstig gewond en werd in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.

Bij een vuurwerkongeluk in Meppel raakte iemand zwaargewond, meldde Dagblad van het Noorden. Volgens omstanders ontplofte een stuk vuurwerk in het gezicht van de persoon. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis.

In het Friese Drachten raakte een jong kind ernstig gewond door een vuurwerkongeval. Volgens de politie is het kind naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag raakte een jongen gewond toen vuurwerk in zijn gezicht ontplofte.

0:31 Afspelen knop Politie doet onderzoek na dodelijk ongeluk carbidschieten in Diessen

Aanbevolen artikelen