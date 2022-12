Man (23) overleden na ongeval bij carbidschieten in Brabants Diessen

Delen via E-mail

Bij het carbidschieten in het Brabantse dorp Diessen is zaterdag een 23-jarige man overleden. Dat laat de politie zaterdagavond weten.

Het ongeval gebeurde rond 16.40 uur. De man raakte zeer ernstig gewond en werd in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Bij het carbidschieten in het dorp in de gemeente Hilvarenbeek waren ongeveer veertig mensen aanwezig die het ongeluk zagen gebeuren. Voor hen wordt slachtofferhulp geregeld, zegt de politie.

Carbid is officieel geen vuurwerk, maar een stof die bestaat uit een verbinding van koolstof en calcium. Carbidschieters stoppen een brokje van de stof in een lege melkbus en maken dat nat. Daardoor ontstaat een gas die via de onderkant van de carbidbus wordt aangestoken. Met die explosie wordt een bal vaak tientallen meters weggeschoten.