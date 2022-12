Meerdere vuurwerkshows geannuleerd vanwege harde wind tijdens jaarwisseling

In Zoetermeer, Apeldoorn en Den Haag zijn vuurwerkshows afgelast vanwege de verwachte harde wind. Door de weersomstandigheden is het niet meer verantwoord de shows door te laten gaan, laten de steden vrijdag weten.

Den Haag besloot vrijdagmiddag de vuurwerkshow bij de Hofvijver te annuleren. In Apeldoorn gaat het om een van de drie geplande shows, de drone-lichtshow in het Zuiderpark. In Zoetermeer om een kindervuurwerkshow om 19.00 uur en een nieuwjaarsvuurwerkshow om middernacht voor volwassenen.

In een mededeling laat de gemeente Zoetermeer weten dat er in de nacht van Oud en Nieuw windkracht 5 wordt verwacht. Burgemeester Michel Bezuijen zegt: "Het is onverantwoord om de vuurwerkshows door te laten gaan. Dat geeft een te groot risico voor omwonenden en toeschouwers."

De gemeente Apeldoorn zegt dat door het verwachte weer de laserstralen te slecht zichtbaar zouden zijn. "Door de vele regen krijgen de rookmachines niet genoeg rook de lucht in, waardoor er geen goede lasershow in de lucht geprojecteerd kan worden."

Grote steden nemen zaterdag besluit

In Amsterdam en Rotterdam wordt zaterdag besloten of de shows doorgaan. In beide steden maken de omgevingsdiensten zaterdag een inschatting of het veilig is om de vuurwerkshows door te laten gaan. "Zodra dat besluit bekend is, zal de gemeente daar zo snel mogelijk over communiceren. Omdat het besluit waarschijnlijk pas laat op de avond wordt genomen, raden we mensen aan het nieuws in de gaten te houden", meldt de gemeente Amsterdam.

"We houden van minuut tot minuut de situatie met de wind in de gaten. Het komt vaak voor dat de wind in de avond gaat liggen en daar hopen we dan ook op", zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. "Maar ook daar kunnen kort voor het beoogde aanvangstijdstip de vuurwerkshows, zoals het nationale vuurwerk afgeblazen worden."

In Den Haag zijn de traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp vanwege de verwachte weersomstandigheden een dag vervroegd. Vrijdagavond om 23.00 uur zal in beide kustplaatsen een 10 meter hoge houtstapel in brand worden gestoken.

