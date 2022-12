Politie: 'Vuurwerkverbod handhaven heeft geen prioriteit'

Delen via E-mail

In twaalf gemeenten mag je tijdens deze jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Op andere plekken zijn vuurwerkvrije zones. Gaat de politie bonnen schrijven als er toch vuurwerk wordt afgestoken? Dat is niet waarschijnlijk, zegt politiechef Peije de Meij tegen NU.nl.: "Handhaving heeft voor de politie niet de prioriteit." De veiligheid van agenten en burgers en de openbare orde gaan voor. En daar hebben agenten dit jaar weer hun handen aan vol.

"Het is tijdens de jaarwisseling lastig voor de politie om achter iedere knal aan te gaan", zegt De Meij, die de jaarwisseling bij de politie coördineert.

"Omdat er op zoveel plekken allerlei incidenten en problemen zijn waar de politie moet zijn, kom je daar onvoldoende aan toe. Daar moet je reëel over zijn", vervolgt hij.

Tijdens Oud en Nieuw gaat veiligheid voor alles. Zowel die van burgers als die van agenten zelf. Daarna richt de politie zich op de openbare orde. "Het handhaven van vuurwerkovertredingen is een kleiner vergrijp op zo'n avond. Dat heeft dan een lagere prioriteit", legt De Meij uit.

In Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Apeldoorn, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Soest en Utrechtse Heuvelrug geldt een algeheel vuurwerkverbod. En in andere plaatsen zijn er vuurwerkvrije zones.

Wat De Meij betreft gaan dan ook overal in Nederland dezelfde regels gelden. "Een algeheel vuurwerkverbod kan daarin duidelijkheid scheppen."

Zeker als het opnieuw "uit de klauwen loopt", gaat de politie een algeheel vuurwerkverbod "krachtig bepleiten". Dat klinkt wat slap, maar dat is volgens De Meij hoe het werkt in Nederland. "De politie kan wel van alles willen, maar uiteindelijk is het aan de politiek om keuzes te maken."