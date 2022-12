Ziekenhuizen zien na twee coronajaren 'ouderwets' drukke jaarwisseling tegemoet

Verkeerd gebruik van alcohol, drugs en vuurwerk met Oud en Nieuw zorgt steevast voor flinke drukte op de afdelingen spoedeisende hulp (SEH's). Na twee jaar van beperkende coronamaatregelen verwachten Nederlandse ziekenhuizen weer een ouderwets drukke jaarwisseling, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Maar ze treffen geen aanvullende maatregelen.

De twee vorige jaarwisselingen stonden in het teken van coronabeperkingen. Daardoor gold er een algeheel vuurwerkverbod, mochten mensen maar in beperkte groepen samenkomen en was de horeca gesloten.

"Veel overzichtelijker dan normaal", antwoordt David Baden op de vraag hoe SEH's de drukte tijdens die jaarwisselingen ervoeren. Baden is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

De coronamaatregelen beperkten de kans op ongelukken door vuurwerk of overmatig drank- en drugsgebruik. "Die ongelukken waren er tijdens corona gewoon minder", vertelt Baden. Naast de groepsbeperkingen en horecasluiting was er volgens hem "een ander gevoel in de maatschappij".

"Dit jaar is het maatschappelijk gevoel dat we aan het eind van die periode zijn", zegt hij. "Er mag weer veel meer: mensen willen graag leuke momenten creëren met een grote groep." Hij verwacht dat het daardoor dit jaar weer drukker zal worden op de spoedeisende hulp.

Veel grote ziekenhuizen in het land hebben dezelfde verwachting. Zo ook het Brabantse Bravis ziekenhuis met locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal. "Wij verwachten tijdens de jaarwisseling meer drukte met vooral andere typen letsel", laat het ziekenhuis weten.

Vooral drank en en drugs zorgen voor drukte op SEH's

De drukte op de SEH's is niet alleen het gevolg van vuurwerkongelukken. "Voor ons is Oud en Nieuw het moment van heel veel drugs- en alcoholvergiftigingen", weet Baden. Bovendien kan overmatig drank- en drugsgebruik ook tot verkeersongelukken of vechtpartijen en dus extra drukte leiden.

In de 48 uur rondom de jaarwisseling komen er gemiddeld vijf vuurwerkslachtoffers per SEH de ziekenhuizen binnen, zegt Baden. Dat aantal was in de jaren van het vuurwerkverbod nog een stuk lager. "Het zijn niet deze aantallen waar wij ons echt speciaal op voorbereiden. Maar voor blijvende gevolgen van vuurwerk is lang zorg nodig."

Baden: "We houden tijdens de jaarwisseling wel rekening met veel slachtoffers als gevolg van alcohol en drugs." Rond Oud en Nieuw gaat het gemiddeld om tien tot twintig patiënten per SEH.

Extra (oog)artsen tijdens jaarwisseling

Ziekenhuizen bereiden zich daarom iedere jaarwisseling extra voor. Zo heeft het Haga Ziekenhuis in Den Haag met de hele keten (zoals ambulances en huisartsposten) een draaiboek voor de jaarwisseling. Ook lopen er extra specialisten voor overmatig drank- en drugsgebruik en een extra oogarts rond.

Het UMC Utrecht zegt nauw samen te werken met andere ziekenhuizen in de regio. Ook daar zijn extra oogartsen beschikbaar voor vuurwerkongevallen. Veel ziekenhuizen laten bovendien weten rondom Oud en Nieuw extra ruim te roosteren.

Die ruime roosters lijken ondanks een nijpend personeelstekort goed gevuld te kunnen worden. "Het is toch een bijzonder moment om te werken, hoe raar dat misschien ook klinkt", vertelt Baden. "Aan de ene kant is het ontzettend hard werken. Maar tegelijkertijd is er het teamgevoel, dat je samen die bijzondere momenten meemaakt", legt hij uit. "Dat zorgt ervoor dat er zelfs mensen zijn die zich speciaal intekenen voor deze dienst."

Extra drukte, maar geen aanvullende maatregelen

Naast eerdergenoemde ziekenhuizen nemen ook het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht, Isala Zwolle, Erasmus MC in Rotterdam, Rijnstate in Arnhem en Maastricht UMC+ geen aanvullende maatregelen.

De ziekenhuizen laten weten vol goede moed de jaarwisseling in te gaan. Ook al benadrukken ze dat de drukte rondom Oud en Nieuw altijd onvoorspelbaar blijft.

