Hulpverleners over werken tijdens jaarwisseling: 'Ik ga goed op de hectiek'

Voor veel hulpverleners is Oud en Nieuw een van de drukste nachten van het jaar. NU.nl sprak met hen over hun ervaringen. Hoewel sommigen aan den lijve hebben ondervonden dat de nacht uit de hand kan lopen, werken ze graag tijdens de jaarwisseling. "Het is een van de leukste diensten."

Anesthesioloog Xavier: 'Vuurwerk is vanuit traumahelikopter ontzettend mooi'

Xavier Moors, anesthesioloog en heliarts bij het Erasmus MC, tekent op 1 januari gelijk in voor een dienst tijdens de daaropvolgende jaarwisseling. "Het is een van de leukste diensten", zegt hij. Dat komt door de hectiek: Moors begint dan om 19.00 uur met werken en gaat tot 7.00 uur de volgende ochtend door. "En dan zijn we eigenlijk altijd bezig. Als je je weer beschikbaar meldt, krijg je meteen een volgende rit."

Tijdens deze dienst krijgt Moors soms te maken met situaties die anders zijn dan anders. En dat heeft niet alleen met vuurwerkslachtoffers te maken. Zo vertelt Moors over een oud-en-nieuwdienst waarin hij alleen maar kinderen heeft geholpen.

Moors hoopt dat het weer het toelaat om met de traumahelikopter uit te rukken. "De traumahelikopter vliegt ruim boven het vuurwerk. Als je dan naar beneden kijkt, ziet het er ontzettend mooi uit."

Ambulancechauffeur Pieter: 'Liever een paar minuutjes te laat dan in gevaar'

Ambulancechauffeur Pieter (zijn echte naam is bekend bij de redactie) is de laatste jaren anders naar Oud en Nieuw gaan kijken. "Mede als gevolg van mijn werk."

Pieter heeft al zes of zeven keer tijdens de jaarwisseling gewerkt. "Je hebt een dienst zoals altijd of het loopt helemaal uit de hand en je rijdt de hele regio door." Hij ziet tijdens deze nacht vooral problemen met alcohol. Ook vuurwerk speelt een rol. Niet alleen bij de slachtoffers, maar ook bij het werk zelf.

"Wat heel vaak gebeurt, is dat we vijf minuten na middernacht worden opgeroepen. Dan moet je al die straten door, terwijl net iedereen zijn Romeinse kaars staat af te steken." Pieter is dan altijd extra voorzichtig. "We zijn liever een paar minuutjes te laat dan dat we onszelf in gevaar brengen."

Pieter hoopt dat de jaarwisseling dit jaar goed verloopt. "Iedereen gaat weer vuurwerk afsteken, ze mogen het halve strand in Scheveningen in brand steken... Het valt toch altijd weer tegen hoeveel mensen er blijvend invalide zijn na Oud en Nieuw."

Bevelvoerder Wilbert: 'We voelden ons helemaal niet veilig'

De jaarwisseling van 2019 op 2020 begon in Ede als "een reguliere avond met wat kleine brandjes", maar het liep op een gegeven moment uit de hand. Het brandweerteam van bevelvoerder Wilbert Kusters werd met vuurwerk bekogeld toen de ploeg uitrukte voor een camperbrand.

"We voelden ons helemaal niet veilig", blikt hij terug. "Je hoorde de jongens achter in de wagen ook zeggen: we gaan hier niet uitstappen. We gaan niet ons leven geven voor een camper." Na een tijdje gewacht te hebben, vertrok de brandweer. "Onze aanwezigheid daar lokte alleen maar agressie uit."

De gebeurtenissen hebben sporen achtergelaten bij Kusters en zijn team. Toch benadrukt hij dat het gaat om een eenmalige ervaring in de 28 jaar dat hij al bij de brandweer zit. "Het is niet zo dat dit de toekomst is van Oud en Nieuw."

Kusters denkt dat het dit keer rustiger blijft en werkt nog altijd graag met Oud en Nieuw. "Het blijft een speciale nacht om te werken. Buurtbewoners wensen je gelukkig nieuwjaar en bieden je oliebollen of champagne aan. We worden voor het merendeel positief ontvangen."

SEH-verpleegkundige Nancy: 'Meer patiënten door alcohol en vechten'

Nancy (haar achternaam is bekend bij de redactie) draait dit jaar de nachtdienst op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis in Terneuzen. Naast de reguliere patiënten ziet ze tijdens de jaarwisseling met name veel alcoholvergiftigingen en mensen die gewond zijn geraakt bij val- en vechtpartijen. Heel af en toe ziet ze ook vuurwerkletsel. Maar mensen met ernstig letsel worden naar gespecialiseerde ziekenhuizen gebracht.

"Voor mij en andere collega's is het een dienst als alle andere, behalve dat je het thuisfront alleen het nieuwe jaar laat inluiden", zegt Nancy. Maar je maakt er het beste van met collega's. We proosten met een alcoholvrij drankje."

De SEH-verpleegkundige denkt het drukker gaat worden nu er na twee jaar met coronamaatregelen weer gefeest kan worden. "Maar je kunt je wel ergens op instellen, het loopt toch altijd weer anders dan verwacht."

Hondengeleider Jasper: 'Ik ga goed op de hectiek'

Voor hondengeleider Jasper (zijn achternaam is bekend bij de redactie) wordt het misschien wel de veertiende of vijftiende jaarwisseling dat hij moet werken. "Ik ben politieman geworden, omdat ik heel goed ga op de hectiek van het politiewerk. Oudejaarsnacht leent zich daar perfect voor."

Als hondengeleider bij de politie in Noord-Nederland ondersteunt hij collega's in het nauw. "Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden dat er geweldsincidenten zijn met de jaarwisseling."

Jasper ziet wel op tegen het zware vuurwerk. "Ik heb weleens gehad dat we bij een brandje stonden en dat er een stuk vuurwerk voor mijn neus - op ooghoogte - ontplofte. Toen dacht ik: zo snel kan het gaan."

In aanloop naar de jaarwisseling houden de hondengeleiders in december een vuurwerkoefening. "Mijn hond Bløf loopt al een paar jaar mee, die is niet meer onder de indruk van het vuurwerk. Sterker nog: ik denk dat het hem actiever en scherper maakt."

Volgens Jasper is het gissen wat er dit jaar gaat gebeuren. "Het voordeel is dat de coronamaatregelen al een tijdje weg zijn en dat iedereen inmiddels wel een beetje energie kwijt is. Het is tot nu toe rustig. Maar misschien is het ook stilte voor de storm."

Na de jaarwisseling gaat NU.nl opnieuw met deze hulpverleners in gesprek over hoe hun jaarwisseling is verlopen.

