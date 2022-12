Vuurwerk afsteken mag weer, maar let op: dit zijn de regels en uitzonderingen

Denk je aan Oud en Nieuw, dan denk je aan vuurwerk. Maar mag je dat eigenlijk nog wel afsteken? En waren er nou regels of niet? Tijdens de afgelopen twee jaarwisselingen gold er vanwege corona een vuurwerkverbod en mede daardoor wisten ook wij op de redactie van NU.nl het even niet meer. Daarom hebben we de vuurwerkregels (en uitzonderingen) voor je op een rij gezet.

Dit jaar geldt er geen landelijk vuurwerkverbod meer. Je mag dus weer vuurwerk afsteken. Maar minder dan voorheen: sinds 2020 zijn grote vuurpijlen en het zwaardere knalvuurwerk (categorie F3) verboden.

Lichter vuurwerk mag wel. Het gaat om onder meer lichte vuurpijlen, licht knalvuurwerk, fonteinen en potten (F2). Ook zogenoemd fopvuurwerk (F1) is toegestaan. Dat zijn sterretjes, knalerwten en trekrotjes.

Professioneel vuurwerk uit de vierde en zwaarste categorie - dat wat bij vuurwerkshows wordt afgestoken - mochten consumenten al niet afsteken. Hetzelfde geldt voor vuurwerk dat in bijvoorbeeld België en Polen legaal te koop is, maar in Nederland illegaal is.

De vier categorieën van vuurwerk F1: licht vuurwerk, zoals sterretjes, knalerwten en trekrotjes. Dit vuurwerk voor twaalf jaar en ouder wordt ook wel scherts- of fopvuurwerk genoemd.

F2: regulier consumentenvuurwerk, zoals vuurpijlen, knalvuurwerk, fonteinen en potten (bijvoorbeeld cakes en batterijen).

F3: zwaarder consumentenvuurwerk, zoals grotere vuurpijlen en knalvuurwerk met flitspoeder. Dit vuurwerk bevat meer kruid dan F2-vuurwerk.

F4: professioneel vuurwerk, zoals dat wat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. Omvat onder meer mortieren, zwaar knalvuurwerk en grote cakes. Mag alleen afgestoken worden door vergunningshouders.

Gemeenten mogen een vuurwerkverbod instellen

Maar let op: hoewel bepaald vuurwerk landelijk is toegestaan, mogen gemeenten ook hun eigen vuurwerkregels opstellen. Zo geldt komende jaarwisseling in zeker twaalf gemeenten een vuurwerkverbod. Dit is in onder meer Amsterdam en Rotterdam het geval. Een aantal gemeenten, waaronder Arnhem, overweegt vuurwerk volgend jaar te verbieden.

Zeker 120 andere gemeenten stellen vuurwerkvrije zones in. Meestal gaat het om gebieden rondom ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, kinderboerderijen, scholen en kerken. Als alternatief zijn er op sommige plekken vuurwerkshows. Zo is er in Amsterdam een show op het Museumplein en in Rotterdam op de Erasmusbrug.

Toch kun je in de meeste gemeenten nog gewoon aan de slag met vuurwerk. Sterker nog: sommige vinden een verbod juist onverstandig. Als er verschillen tussen gemeenten zijn, verplaats je het probleem alleen maar, stellen ze. Zo kunnen inwoners van een gemeente met een vuurwerkverbod naar een andere plaats gaan om daar alsnog vuurwerk af te steken. Bovendien zeggen veel gemeenten niet de middelen te hebben om een vuurwerkverbod of vuurwerkvrije zone te handhaven.

Bekijk hieronder de vuurwerkregels in jouw gemeente:

Vuurwerkverbod of zones

Voorlopig geen steun voor een landelijk vuurwerkverbod

En hoe zit het met de toekomst van vuurwerk in Nederland? In de Tweede Kamer was afgelopen zomer weinig steun voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. GroenLinks en de Partij voor de Dieren wilden dat wel, maar waren in de minderheid. Partijen als VVD, CDA en SP wezen erop dat de regels in 2020 al strenger zijn geworden.

Maar als het afsteken deze jaarwisseling tot "veel letsel, ellende en schade" leidt, zal de politie blijven aandringen op een landelijk vuurwerkverbod.

En consumenten zelf? Die blijven gewoon vuurwerk kopen. Naar verwachting komt de omzet dit jaar zelfs boven de 80 miljoen euro uit. Dat is hoger dan voor de coronacrisis, toen er voor 77 miljoen euro aan vuurwerk werd verkocht.

