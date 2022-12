Inspectie keurt een vijfde van getest consumentenvuurwerk af

Een vijfde van het vuurwerk voor consumenten in Nederland is niet veilig en moet worden vernietigd. En ruim een achtste is van onvoldoende kwaliteit, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Importeurs moeten het onveilige vuurwerk op eigen kosten vernietigen. Het vuurwerk van te lage kwaliteit moeten ze aanpassen. De handelaars hebben een waarschuwingsbrief gekregen.

Het meeste afgekeurde vuurwerk heeft een lont die te langzaam brandt. Een lont moet binnen drie tot acht seconden opbranden. Als dat langzamer gaat, hebben mensen de neiging het vuurwerk te controleren, terwijl het nog moet afgaan. Maar als het sneller gaat, hebben ze te weinig tijd om op voldoende afstand te gaan staan.

Vuurwerk van onvoldoende kwaliteit is niet afgekeurd, maar daar moet nog wel iets mee gebeuren. Dit geldt voor bijvoorbeeld vuurwerk dat na gebruik te lang smeult. Ook als de verpakking of het etiket niet in orde is, krijgt het een onvoldoende.

Vuurwerk lag al bijna twee jaar opgeslagen

De ILT onderzoekt elk jaar het consumentenvuurwerk, het zogenoemde F2-vuurwerk. De inspectie doet dat met speciale aandacht voor de risicovolste producten. Het vuurwerk dat de inspectie dit jaar onderzocht, lag vanwege het algehele vuurwerkverbod al bijna twee jaar opgeslagen.

In 2021 keurde de inspectie veel minder vuurwerk af. Dat kwam mede doordat de ILT het onderzoek voortijdig beëindigde toen het vuurwerkverbod werd afgekondigd. In 2020 was er vanwege het verbod helemaal geen onderzoek naar de veiligheid van F2-vuurwerk.

De vier categorieën van vuurwerk F1: licht vuurwerk, ook wel scherts- of fopvuurwerk genoemd. Omvat sterretjes, knalerwten en trekrotjes. Voor twaalf jaar en ouder.

F2: regulier consumentenvuurwerk. Omvat onder meer vuurpijlen, knalvuurwerk, fonteinen en potten (zoals cakes en batterijen).

F3: zwaarder consumentenvuurwerk (met meer kruit dan F2-vuurwerk). Omvat onder meer grotere vuurpijlen en knalvuurwerk met flitspoeder.

F4: professioneel vuurwerk, zoals gebruikt bij vuurwerkshows. Omvat onder meer mortieren, zwaar knalvuurwerk en grote cakes. Mag alleen afgestoken worden door vergunninghouders.

Politie wil vuurwerkverbod als jaarwisseling onrustig verloopt

Als het afsteken van vuurwerk deze jaarwisseling tot "veel letsel, ellende en schade" leidt, zal de politie blijven aandringen op een landelijk vuurwerkverbod. "Daar zullen we ons bij de politiek hard voor maken", zegt Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie. De Meij ziet deze Oud en Nieuw dan ook als "de ultieme test".

Door het algehele vuurwerkverbod zijn de afgelopen twee jaarwisselingen minder aanhoudingen verricht en incidenten gemeld. Als die trend doorzet, zal de politie de komende jaarwisseling als een succes beschouwen.

In aanloop naar de jaarwisseling besteedt de politie extra aandacht aan zwaar illegaal vuurwerk. Dit jaar is 671.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is een record en ruim drie keer zo veel als in 2021. Mede door twee grote vuurwerkvangsten net over de Duitse grens was de totale vangst zo groot. Dat vuurwerk was bestemd voor Nederland.

'We willen dat iedereen na de dienst heelhuids thuiskomt'

Ondanks de personeelstekorten zegt de politie tijdens de jaarwisseling genoeg mensen op te been te kunnen brengen. Ook zet ze waar dat kan drones in om relschoppers te volgen. Wel zijn er zorgen over de kracht van het vuurwerk en de hulpverleners die daarmee bekogeld worden. "We willen graag dat iedereen na de dienst weer heelhuids thuiskomt."

Sinds 2020 mogen consumenten geen vuurpijlen en knalvuurwerk meer kopen en afsteken. Ander F2-vuurwerk, zoals vuurwerkpotten, mogen consumenten alleen tijdens de laatste drie dagen van het jaar kopen. Dat mag van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur worden afgestoken.

Eerder

Aanbevolen artikelen