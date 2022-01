De politie heeft 190 mensen opgepakt die verdacht worden van een misdrijf rond de afgelopen jaarwisseling. Dat zijn er iets meer dan tijdens de voorgaande jaarwisseling, toen 156 personen zich misdroegen. Bijna de helft van alle verdachten heeft geweld gebruikt tegen hulpverleners, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Maar liefst 89 mensen werden om die reden opgepakt. Daarnaast zijn 47 Nederlanders gearresteerd, omdat zij zich agressief gedroegen tegenover andere mensen. En 25 personen werden opgepakt wegens vandalisme.

In slechts 29 zaken werden mensen gearresteerd voor andere zaken, zoals het afsteken van illegaal vuurwerk. Het leidt tot frustratie bij coördinerend hoofdofficier van justitie Guus Schram. "Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel. Wij tolereren dit niet. Hulpverleners staan iedere dag paraat om mensen te helpen en de samenleving veiliger te maken, zij moeten ongestoord hun werk kunnen doen."

Volgens Schram wordt er prioriteit gegeven aan de opsporing en vervolging van verdachten rondom geweld tegen hulpverleners. De strafeis tegen deze personen valt ook fors hoger uit dan in andere, vergelijkbare geweldszaken, verzekert hij.

Uiteindelijk beslist de rechter of hij meegaat in de relatief zwaardere eis van het OM. Het staat niet vast of alle verdachten worden vervolgd: het OM kan er ook voor kiezen om een verdachte een boete of taakstraf op te leggen. "Dat is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de zaak", legt een woordvoerder uit.

De Nederlandse jaarwisseling verliep dit jaar zonder relatief grote incidenten. De Mobiele Eenheid (ME) moest echter wel op meerdere plaatsen ingrijpen en alleen al tijdens Nieuwjaarsnacht werden tientallen arrestaties verricht.

Hulpverleners doen fors vaker aangifte van mishandeling en bedreigingen

Volgens het AD is niet alleen het aantal arrestaties opgelopen, maar ook het aantal keren dat agenten en andere toezichthouders aangiftes deden van bedreigingen en mishandelingen. In totaal deden 250 hulpverleners aangifte. Dat zijn er 112 meer dan vorig jaar, schrijft de krant.

De politie laat in een reactie weten dat de situatie "te gek voor woorden" is. Peije de Meij, die zich namens het landelijke politiekorps inzet voor alle agenten, benadrukt dat agenten die aangifte doen mogelijk een tijd "niet beschikbaar zijn" om ingezet te worden.