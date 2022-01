Oogartsen behandelden afgelopen jaarwisseling meer patiënten met oogletsel door vuurwerk dan vorig jaar. Toch is voor het eerst in veertien jaar niemand blind geraakt, meldt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap donderdag.

Op basis van voorlopige cijfers van de oogartsenvereniging liepen 59 mensen tijdens Oud en Nieuw oogletsel door vuurwerk op. Bij veertien personen was het letsel blijvend. In iets meer dan de helft van de gevallen ging het om omstanders die gewond raakten. Toch kon iedereen zijn zicht behouden.

Tijdens de vorige jaarwisseling behandelden oogartsen 47 mensen met beschadigde ogen. Daarbij ging het wel om vier blind geraakte ogen, waarvan er in totaal twee verwijderd moesten worden. Net als afgelopen jaarwisseling was er vorig jaar sprake van een vuurwerkverbod vanwege het coronavirus.

Dat afgelopen jaarwisseling niemand blind is geraakt door vuurwerk is volgens oogarts Tjeerd de Faber van Het Oogziekenhuis Rotterdam "het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk" werkt. Toch eiste afgelopen jaarwisseling in totaal twee keer zoveel vuurwerkslachtoffers (773) als vorig jaar (383).

Wel laten de cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap zien dat het aantal oogletsels tijdens de laatste twee edities van Oud en Nieuw een stuk kleiner was dan in voorgaande jaren toen vuurwerk gewoon toegestaan was. Zo liepen twee jaar geleden 182 mensen oogletsel op en was er sprake van dertien blinde ogen.

De oogartsen pleiten er daarom voor dat het vuurwerkverbod van permanente aard wordt.

