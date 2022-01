Het afgelopen jaar is er in totaal 205.904 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, meldt een woordvoerder van de landelijke politiekorpsleiding dinsdag.

Daarmee werd in 2021 meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan de twee jaar daarvoor bij elkaar. In 2020, toen er net als tijdens de afgelopen jaarwisseling een vuurverbod gold, werd er 122.815 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. In 2019 ging het om 61.429 kilo.

In november werd het jaarrecord voor in beslag genomen vuurwerk al verbroken. In de laatste week van 2021 nam de politie nog eens ruim 26.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag.

De recordhoeveelheid van afgelopen jaar komt onder andere door een grote partij professioneel vuurwerk van ongeveer 120 ton, die de politie in november net over de grens in Duitsland in beslag nam. Dat is de grootste vuurwerkvangst ooit voor de Nederlandse politie. Het vuurwerk werd bewaard in bunkers in het Duitse Rheine en zou waarschijnlijk illegaal verkocht worden in Nederland.

De toename van zwaar, illegaal vuurwerk in Nederland baart het Veiligheidsberaad zorgen. De burgemeesters zien dat zwaar vuurwerk regelmatig richting hulpverleners en omstanders wordt gegooid.