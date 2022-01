Waarnemend burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren is boos op de organisatie van een illegaal feest in een fabriek in het Gelderse dorp Rijswijk. De politie beëindigde daar zaterdag een feest met honderden bezoekers dat al bijna 24 uur aan de gang was.

"In een periode waarin een hoop niet mag, vind ik het ontzettend egoïstisch om op een terrein van iemand anders iets te organiseren waar veel mensen op af komen", aldus Meijers tegen Omroep Gelderland. Volgens de waarnemend burgemeester zorgde het feest, waar volgens sommige bezoekers tot drieduizend feestgangers op afkwamen, voor overlast en schrik bij omwonenden.

Het feest vond plaats in een leegstaande loods van de oude steenfabriek De Roodvoet, die al bijna twaalf jaar leegstaat. Omwonenden keken volgens Meijers dan ook vreemd op dat er vrijdagmiddag ineens auto's reden met kentekens uit België, Frankrijk, Duitsland, Polen en Spanje.

De eerste meldingen kwamen echter pas na middernacht binnen, maar de politie besloot toen om niet in te grijpen. Dat kwam volgens een woordvoerder omdat het terrein erg moeilijk begaanbaar is en het extreem donker was. Ook waren politiemensen elders nodig. De burgemeester zegt tegen de regionale omroep dat toen werd besloten om het illegale feest nog niet te beëindigen. Uiteindelijk gebeurde dit zaterdagmiddag rond 16.45 uur zonder problemen. Hoewel de ME aanwezig was, gingen de aanwezigen uit zichzelf weg.

Volgens Meijers hadden omwonenden geen idee wat zich afspeelde in de fabriek. "Er wonen hier weinig mensen en je kunt ongezien veel uitvreten." Ze weet dan ook niet wie er achter de organisatie van het feest zit. "We hebben geen idee, maar die kunnen een dikke bestuurlijke boete tegemoetzien. En dan nog vraag ik me af of we het een volgende keer wel kunnen tegenhouden."

De politie hield uiteindelijk drie mensen aan, onder andere voor het rijden onder invloed en het niet luisteren naar de aanwijzingen van de politie. Verder zijn volgens de gemeente twaalf voertuigen in beslag genomen met geluids- en lichtapparatuur en aggregaten.