De PostcodeKanjer van 56,7 miljoen euro, de hoofdprijs in de Nationale Postcode Loterij, is gevallen in het Limburgse Reuver, meldt de organisatie zaterdagavond.

De deelnemers die meespelen met de volledige winnende postcode (5953 HT) zijn de grootste prijswinnaars. Zij verdelen de helft van het bedrag (28,35 miljoen euro) met elkaar.

De andere helft gaat naar deelnemers die meespelen met de winnende wijkcode (5953). De organisatie beloofde vorig jaar dat het prijzengeld binnen twee weken zou worden uitbetaald.

Reuver kent maar één wijkcode. Daardoor valt iedereen in het dorp die met wijkcode 5953 meespeelt met de Postcode Loterij in de prijzen.

Om ieder risico op verspreiding van het coronavirus te voorkomen, ziet de Postcode Loterij af van feestelijke activiteiten in de straat of wijk. Er zal dit jaar dan ook geen traditioneel wijkfeest plaatsvinden.