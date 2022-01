Het aantal mensen dat tijdens nieuwjaarsnacht op de spoedeisende hulp belandde, verschilde per ziekenhuis. Voor het ene ziekenhuis was het behoorlijk druk, in het andere ziekenhuis verliep de jaarwisseling juist relatief rustig. De Amsterdamse ziekenhuizen behandelden meer drank- en drugsslachtoffers dan vuurwerkslachtoffers.

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is een van de ziekenhuizen waar het vrij druk was. Op de spoedeisende hulp kwamen 108 patiënten binnen, tegen 82 vorig jaar. Vier mensen moesten vanwege een alcoholvergiftiging worden opgenomen, van wie een jonger dan zestien jaar was.

Anderen belandden in het ziekenhuis doordat ze dronken van een fiets of trap waren gevallen. Het Groningse brandwondencentrum behandelde 37 mensen, tegen twintig vorig jaar. Tien van hen waren gewond geraakt door vuurwerk en negen door carbid.

De Amsterdamse ziekenhuizen hadden een relatief rustige nieuwjaarsnacht. Uit een rondgang van Het Parool blijkt dat ze door het vuurwerkverbod aanzienlijk minder vuurwerkslachtoffers behandelden. Het aantal drank- en drugsslachtoffers was zelfs groter.

Ook het Bravis ziekenhuis heeft een "redelijk drukke" nacht achter de rug. De vestiging in Bergen op Zoom behandelde drie mensen die gewond waren geraakt toen hun vuurwerk "eerder dan verwacht" afging. De vestiging in Roosendaal behandelde twee vuurwerkslachtoffers en een neergestoken persoon.

79 Nederland trekt zich weinig aan van vuurwerkverbod en knalt erop los

Minder vuurwerkslachtoffers in Den Haag

HMC Westeinde in Den Haag behandelde tijdens de jaarwisseling vijftig mensen, van wie zeven gewond waren geraakt door vuurwerk. Dat is ongeveer de helft van het aantal in voorgaande jaren. Een van de zeven belandde op de intensive care. Ook nam het ziekenhuis elf mensen op die te veel hadden gedronken. Het Haagse ziekenhuis spreekt van een relatief rustige jaarwisseling.

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem behandelde twee mensen met vuurwerkletsel. Dat geldt ook voor het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

Het Oogziekenhuis Rotterdam had een rustige jaarwisseling. Twee mensen kwamen met oogletsel door vuurwerk binnen in het ziekenhuis. Hun verwondingen zijn waarschijnlijk niet blijvend. Ze hadden het vuurwerk niet zelf afgestoken.

Rond 1.30 uur was er nog maar één patiënt binnengekomen. In de jaren voor de coronapandemie waren dat er rond die tijd meestal al een stuk of tien. Mogelijk worden er vandaag nog patiënten uit andere ziekenhuizen overgeplaatst, maar enorm druk zal het niet meer worden.

67 Hulpdiensten blussen brandende auto's in Nederland

Brandweer krijgt iets minder meldingen binnen

De brandweer kreeg rond Oud en Nieuw 3.922 meldingen binnen. Dat waren er iets minder dan vorig jaar, toen het er 3.949 waren, meldt Brandweer Nederland.

Volgens voorzitter van Brandweer Nederland Tijs van Lieshout waren er minder meldingen dan in de jaren voor de coronapandemie vanwege het vuurwerkverbod. "Het coronavirus heeft in deze tijd ook effect op de beschikbaarheid van onze mensen vanwege uitval door ziekte en quarantainemaatregelen. We zijn er trots op dat we dankzij de flexibiliteit van iedereen de paraatheid overeind hebben kunnen houden."

Van Lieshout zegt zich te verbazen over het feit dat er zoveel inzet van hulpdiensten nodig is om de jaarwisseling te vieren. De hulpdiensten bereiden zich samen voor en de samenwerking verliep volgens de brandweer goed.

Volgens Brandweer Nederland was het in sommige veiligheidsregio's gemoedelijk en in andere juist erg onrustig. "Over het algemeen heeft de brandweer goed kunnen optreden", staat in een persbericht.