Doordat er tijdens de jaarwisseling veel meer agenten en ME'ers waren ingeroosterd dan op een gewone vrijdagavond, bleef de situatie overal in het land onder controle. Dat zegt nationaal commandant Willem Woelders zaterdag. Hoewel grote incidenten deze jaarwisseling uitbleven, zijn er ook dit jaar op meerdere plekken agenten en andere hulpverleners belaagd.

Woelders kijkt terug op "een drukke nacht, die alleen door de forse inzet van politiecapaciteit onder controle kon worden gehouden", laat hij weten. "Onze voorbereiding van de afgelopen maanden zorgde ervoor dat de politie overal op tijd aanwezig was als er problemen ontstonden. Daardoor liep het nergens écht uit de hand."

Wel raakten, zoals tijdens elke jaarwisseling in de afgelopen jaren, op meerdere plekken in het land hulpverleners gewond. In het Friese Burdaard liepen drie agenten mogelijk gehoorschade op toen zij werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Woelders: "Het is triest dat er weer hulpverleners gewond zijn geraakt. Elke gewonde agent of hulpverlener is er een te veel."

In Amsterdam moest ambulancepersoneel door de ME beschermd worden tegen mensen die met vuurwerk gooiden. Toen de politie op de Dam een menigte van een paar duizend feestvierders uit elkaar probeerde te halen omdat ze geen 1,5 meter afstand hielden, werden agenten met vuurwerk bekogeld. Ook daar moest de ME ingrijpen om hun collega-agenten te beschermen.

Auto's in brand en illegale feesten

Verder werden door het hele land auto's in brand gestoken en trad de politie op tegen illegale feesten. Dat zorgde nergens voor grote problemen.

Toch baalt Woelders: "Het blijft wrang dat de viering van Oud en Nieuw - een feestje - tot zoveel incidenten, aanhoudingen en politie-inzet leidt."

