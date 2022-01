Ondanks een opgeschaalde bezetting bij de Rotterdamse hulpdiensten verliep de jaarwisseling in de havenstad relatief rustig. Er werden 27 aanhoudingen verricht, maar grote incidenten bleven uit.

De politie heeft te maken gehad met enkele incidenten, aldus een woordvoerder. Er werden rondom de jaarwisseling in totaal 27 mensen aangehouden voor verschillende vergrijpen, zoals vernielingen en belediging van agenten.

Daarmee bleef de verwachte onrust tijdens de jaarwisseling uit. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond liet eerder aan Trouw weten dat de Rotterdamse hulpdiensten in "opperste staat van paraatheid" zouden staan.

Er werden 550 extra hulpdienstmedewerkers en vrijwilligers ingezet en de brandweer reed rond met een extra beveiligd voertuig.

"Door de combinatie van de jaarwisseling én corona kan het zijn dat mensen anders gaan reageren", zei de woordvoerder toen tegen Trouw. Andere veiligheidsregio's schaalden niet op in de aanloop naar de jaarwisseling.

Elders in het land was het onrustiger. Zo moest op verschillende plaatsen de mobiele eenheid (ME) ingrijpen en kwamen er door het hele land meldingen van branden binnen.