Een voorbijganger is zaterdagochtend in het Gelderse dorp Twello op een gecrashte auto gestuit met daarin drie gewonde vrouwen. De auto was tegen een boom gereden en de vrouwen konden niet zelf 112 bellen. Hoelang ze daar al lagen is niet duidelijk, meldt de politie.

De voorbijganger vond de vrouwen rond 4.45 uur op de H.W. Iordensweg, net buiten Twello, in de richting van Wilp.

"Het gaat om twee vrouwen uit Deventer van 18 en 21 jaar en een vrouw van 19 uit Twello. Zij zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er precies aan toe zijn, is niet duidelijk", aldus een politiewoordvoerder.

In de auto werden meerdere flessen lachgas en ballonnetjes gevonden. Of de bestuurder onder invloed van lachgas was, is niet bekend.

Volgens RTV Oost zijn de vrouwen zwaargewond en droegen ze geen gordel, maar de zegsvrouw kon dat nog niet bevestigen.