Tijdens Oud en Nieuw was het iets drukker op de Nederlandse mobiele netwerken dan tijdens de vorige jaarwisseling. Dat melden verschillende providers zaterdag op basis van hun eigen metingen.

T-Mobile merkt op dat er tijdens deze jaarwisseling 20 procent meer data is verbruikt dan tijdens de vorige jaarwisseling. De piek van het dataverkeer was tussen 0.00 en 1.00 uur. Gemiddeld werd er ongeveer net zo veel data verbruikt op Oudejaarsdag als op een gewone dag in 2021, zegt de provider.

Ook bij VodafoneZiggo was de toename niet uitzonderlijk groot. Tussen 22.00 uur en 4.00 uur vannacht gebruikten klanten van de provider 15 procent meer mobiele data dan tijdens de vorige jaarwisseling. De piek op het mobiele netwerk van het bedrijf vond plaats tussen 0.10 uur en 0.15 uur.

De toename in datagebruik is wel minder groot dan vorig jaar. Toen verwerkte VodafoneZiggo 28 procent meer mobiele data dan het jaar daarvoor.

Ook belden klanten iets minder dan vorig jaar, meldt de provider. Het aantal mobiele gesprekken was 2 procent kleiner vergeleken met vorig jaar. Verder is het aantal sms-berichten met 16 procent afgenomen in vergelijking met de vorige jaarwisseling.

KPN zag wel drukkere jaarwisseling op mobiele netwerk

KPN zegt dat het wel meer drukte heeft waargenomen op zijn mobiele netwerk. In vergelijking met vorig jaar nam het mobiele dataverkeer met ongeveer 38 procent toe, zegt de provider. Tussen 22.00 uur en 4.00 uur is er een gebruik van 343 terabyte op het mobiele netwerk van het bedrijf gemeten. Vorig jaar was dat 248 terabyte. Ook bij KPN kwam het piekmoment op het netwerk net na middernacht, tussen 0.05 uur en 0.10 uur.

De grote stijging in het datagebruik is mogelijk te verklaren doordat er steeds vaker grote databestanden zoals foto's en filmpjes worden verstuurd tijdens de jaarwisseling, zegt KPN. Daarnaast worden videogesprekken steeds populairder tijdens de nieuwjaarsnacht, merkt de provider op.

Ook zet volgens het bedrijf de afname in verstuurde sms'jes door. Dit jaar werden er 1,4 miljoen sms-berichten met gelukwensen verstuurd. Vorig jaar werden er tijdens de jaarwisseling 1,8 miljoen sms'jes verstuurd. Wel hebben KPN-klanten iets meer gebeld, ongeveer 4,1 miljoen keer. Tijdens de vorige jaarwisseling werden er 3,8 miljoen telefoontjes gepleegd.