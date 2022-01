De Nederlandse nieuwjaarsnacht is relatief rustig verlopen. Wel moest de mobiele eenheid (ME) op enkele plekken ingrijpen en kwamen vanuit het hele land meldingen van branden binnen, waaronder veel autobranden. Een overzicht van de grootste incidenten van afgelopen nacht in ons land.

De ME kwam in actie in meerdere Friese dorpen. Dat gebeurde onder meer in Burdaard, waar een grote groep mensen zich tegen de politie keerde en met zwaar vuurwerk naar ME'ers gooide. De ME zette traangas in. Volgens de politie liepen drie agenten mogelijk gehoorschade op.

In de Friese dorpen Tzummarum en Marrum had de brandweer de hulp nodig van de ME, omdat grote groepen mensen het bluswerk belemmerden. Ze bekogelden agenten met onder meer flessen en vuurwerk. Op Oudejaarsavond moest de ME ook ingrijpen bij een brand in het dorp Kollumerzwaag.

Ook in de Drentse dorpen Bovensmilde en Elim greep de ME in, omdat groepen mensen bij een vreugdevuur zich tegen de politie keerden. Volgens de politie gooiden raddraaiers onder meer met zwaar vuurwerk en flessen en hadden sommigen een jerrycan met benzine bij zich.

In totaal verrichte de politie dertien aanhoudingen in Drenthe, Friesland en Groningen. Verder hield de politie in het Zeeuwse Arnemuiden met hulp van de ME tien mensen aan na ongeregeldheden en vernielingen in het centrum.

In Breukelen (Utrecht) werd een agent tijdens een aanhouding tegen haar hoofd geschopt en geslagen. Hierbij liep ze een hersenschudding op. Een andere agent brak zijn hand. De politie hield uiteindelijk drie mannen aan. De agenten waren afgekomen op een melding van zwaar vuurwerk dat werd afgestoken.

Enkele tientallen arrestaties in Noord-Holland

De politie in Noord-Holland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 32 mensen aangehouden. Zeventien arrestaties hadden met de jaarwisseling te maken, bijvoorbeeld wegens brandstichting, mishandeling of het afsteken van illegaal vuurwerk. Volgens de politie was er geen sprake van grote incidenten in de provincie.

In een aantal Noord-Hollandse plaatsen werden agenten bekogeld met vuurwerk. Dat gebeurde vrijdagmiddag al in Volendam, daar werd een persoon opgepakt. In Zaandam gooiden mensen een paar keer met vuurwerk naar agenten. Een verdachte in Den Helder sloeg eerst een politieman die niet aan het werk was met een glas op zijn hoofd en mishandelde bij de aanhouding nog een agent en iemand van de marechaussee.

De politie meldt dat het in sommige plaatsen erg rustig was en in andere juist wel druk, met meldingen van vechtpartijen en zwaar vuurwerk. Ook werden in meerdere plaatsen illegale feesten beëindigd. Dat gebeurde zonder problemen, aldus de politie.

Op de Dam kwamen enkele duizenden mensen bij elkaar. De politie stuurde een deel van de feestvierders weg. Foto: ANP

Autobranden, drukte op de Dam en toch vuurwerk

Op de Dam in het centrum van Amsterdam kwam ondanks de coronamaatregelen een grote groep mensen bij elkaar die onder meer vuurwerk afstaken. Volgens de politie ging het om drie- tot vierduizend man. AT5 meldde dat de groep bestond uit Amsterdammers, dagjesmensen en toeristen. Vanwege de drukte stuurden agenten feestvierders na middernacht weg en zette de ME een deel van de Dam af.

In onder meer Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Amersfoort, Harderwijk, Veen en Veenendaal gingen auto's in vlammen op tijdens de nieuwjaarsnacht. In het Noord-Brabantse Oss moesten inwoners van vijftien woningen hun huis uit, nadat er brand uitgebroken was in een gasverdeelstation in de buurt. In Leiden brandde een buurthuis volledig af. Ook in de Noord-Hollandse plaats Uithoorn vloog een buurtcentrum in brand.

In Apeldoorn brak op Oudejaarsavond brand uit op een balkon van een woning aan de 1e Wormenseweg. Twee bewoners raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens lokale media ontstond de brand door vuurwerk op het balkon.

In Den Haag reed een automobilist in op een groep mensen. Eén persoon raakte daardoor gewond. Een 21-jarige man uit Heerhugowaard is aangehouden. Aan het incident zou een vechtpartij vooraf zijn gegaan. Verder hadden de hulpdiensten in de hofstad het druk met blussen van brandjes, maar was de situatie "zeer beheersbaar", aldus de gemeente.

Voor de hulpdiensten in Gelderland-Midden was het een reguliere Oud en Nieuw. Zo moest de brandweer honderd keer uitrukken voor buitenbranden; vorig jaar was dit negentig keer. Limburg kijkt terug op een drukke jaarwisseling, zonder grote incidenten. Wel brandde een tiental auto's uit in de provincie.

Oogziekenhuis Rotterdam heeft rustige nacht

In veel Nederlandse steden was weinig te merken van het vuurwerkverbod toen het eenmaal middernacht was. Er waren ook enkele vuurwerkincidenten. In Berkel en Rodenrijs verloor iemand zijn voet nadat een tas met vuurwerk was ontploft. In Kootwijkerbroek raakte een jongen zijn hand kwijt en raakte een tweede jongen gewond aan zijn gezicht. Er zou sprake zijn geweest van een explosie. Beide slachtoffer zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Op Oudejaarsdag kwam een twaalfjarige jongen om het leven bij een ongeluk met een klaphamer in Haaksbergen. Een jongen van elf werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het Oogziekenhuis Rotterdam had desalniettemin een rustige jaarwisseling. Twee mensen kwamen met oogletsel door vuurwerk binnen in het ziekenhuis. Hun verwondingen zijn waarschijnlijk niet blijvend. Ze hadden het vuurwerk niet zelf afgestoken.

Rond 1.30 uur was er nog maar één patiënt binnengekomen. In de jaren voor de coronapandemie waren dat er rond die tijd meestal al een stuk of tien. Mogelijk worden er vandaag nog patiënten uit andere ziekenhuizen overgeplaatst, maar enorm druk zal het niet meer worden.

De jaarwisseling verliep voor de rest relatief rustig in Rotterdam. Er werden 27 aanhoudingen verricht voor verschillende vergrijpen, waaronder vernielingen en het beledigen van agenten.

Voorbijganger vindt gecrashte auto met gewonde vrouwen

Bij het Gelderse dorp Twello stuitte een voorbijganger zaterdagmorgen op een gecrashte auto met daarin drie gewonde vrouwen. De auto was tegen een boom geklapt en de vrouwen van 18, 19 en 21 jaar oud konden niet zelf het alarmnummer bellen. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe ze er nu aan toe zijn, is niet bekend. In de auto lagen lachgasflessen en ballonnetjes, maar of de bestuurder onder invloed was, is nog niet duidelijk.