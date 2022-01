Nederland heeft om 0.00 uur op relatief sobere wijze het nieuwe jaar ingeluid. Vanwege de coronamaatregelen brengen de meeste mensen de jaarwisseling thuis of in kleine kring door. Ondanks het vuurwerkverbod waren er op talloze plekken flink wat knallen te horen en vuurpijlen te zien.

In het hele land werden in de laatste uren van het jaar vuurwerkknallen gehoord. Rond middernacht ging ook het nodige siervuurwerk de lucht in. De laatste dag van 2021 verliep overwegend rustig, al moesten de hulpdiensten in verschillende delen van het land optreden bij overlast.

Duizenden mensen kwamen naar de Dam in Amsterdam om de jaarwisseling te vieren. De politie moest een deel van het plein leeg vegen, maar stelde dat de situatie onder controle was.

In onder meer Den Haag en Lunteren (Gelderland) werden politieagenten en brandweerlieden bekogeld met vuurwerk. Enkele voertuigen gingen in vlammen op en ook was er schade door vuurwerk of brand aan enkele gebouwen.

Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Rotterdam, Harderwijk, Veendendaal en Barendrecht ging auto's in vlammen op. Ook werden veel brandjes gesticht in afvalcontainers en op straat.

In Groningen, Enschede, Kollumerzwaag (Friesland) en Dinteloord (Noord-Brabant) moest de ME ingezet worden om hulpdiensten te beschermen en groepen mensen uit elkaar te drijven.

Friese dorpen aangemerkt als risicogebied

Een aantal locaties in de Friese plaatsen Ferwert, Anjum en Marrum zijn aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Mensen die zich op straat begeven kunnen preventief gefouilleerd worden. Dit geldt tot morgen 09.45 uur.



De politie ontving aanwijzingen dat er "ongeregeldheden en wanordelijkheden" zouden kunnen ontstaan, "zoals confrontaties tussen groepen, confrontatie met de politie, vernielingen, het afsteken van zwaar vuurwerk en vechtpartijen".

In de Friese dorpen was het in de nacht van donderdag op vrijdag ook al onrustig. In Anjum raakte toen een agent ernstig gewond nadat een man een stuk glas in zijn gezicht gooide. De ME moest meerdere charges uitvoeren om een groep van zo'n 150 relschoppers uit elkaar te drijven.