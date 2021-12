Zwaar vuurwerk in beslag genomen bij invallen in Noord-Brabant

De politie in Noord-Brabant heeft ruim 100 kilo illegaal zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens invallen in woningen in Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Moerdijk. Tegen de bewoners is een proces-verbaal opgemaakt.



Het illegale vuurwerk is in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Gezien de aard van het vuurwerk "kan beter worden gesproken van explosieven", zei een politiewoordvoerder.