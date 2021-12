Politie: 'Je weet nooit waarmee je geconfronteerd wordt'

Vanavond kunnen we kiezen uit twee oudejaarsconferences. Op SBS6 is om 22.05 uur Najib Amhali te zien met Wie het weet mag het zeggen en Peter Pannekoek verzorgt de traditionele afsluiting om 22.30 uur op NPO1.Tegen NU.nl zei Pannekoek dat hij de voorbereidingen voor zijn conference uitstelde tot het laatste moment vanwege de "chaotische politiek". "Ik heb in het begin om de week alles in de prullenbak kunnen gooien. Had ik net een stuk af over een verkenner, formateur of informateur en dan was-ie alweer opgestapt", aldus de 35-jarige cabaretier. Lees hier het hele interview.