Oogziekenhuis Rotterdam spreekt van rustige nacht

Brandweer in Groningen bekogeld met vuurwerk, ME is ingezet

Iets na middernacht is de mobiele eenheid (ME) ingezet aan de Meerpaal in Groningen, nadat de brandweer daar was bekogeld met vuurwerk. Dat gebeurde tijdens het blussen van een brand. Ook de ME werd bekogeld met vuurwerk. Er is niemand aangehouden, voor zover bekend.