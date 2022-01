Oogziekenhuis Rotterdam heeft rustige nacht

ME vier keer ingezet in Friesland

De mobiele eenheid (ME) heeft vannacht in meerdere Friese dorpen ingegrepen. Onder meer in Burdaard werd de ME opgeroepen, vanwege een grote groep personen die zich tegen de politie keerde. Daarna werd zwaar vuurwerk naar de ME'ers gegooid. Die zetten traangas in toen mensen niet weggingen. Een agent raakte lichtgewond nadat er iets tegen zijn hoofd werd gegooid, één persoon is aangehouden voor openlijke geweldpleging.



De ME was ook aanwezig in het centrum van Tzummarum, een dorp boven Franeker, om daar de brandweer te ondersteunen. De agenten werden er bekogeld met flessen en vuurwerk. Een agent zou verwondingen hebben opgelopen, meldt de Leeuwarder Courant. De politie Noord-Nederland kan dat niet bevestigen.



Rond 2.00 uur had de brandweer ook hulp nodig in Marrum, boven Leeuwarden. Bij een brand aan de Lage Herenweg belemmerde een grote groep mensen het werk van de brandweerlieden. Om de brandweer de ruimte te geven bij de bluswerkzaamheden, schoot de ME te hulp. Het is niet bekend of er in Tzummarum en Marrum arrestaties zijn verricht.



Op Oudejaarsavond moest de ME ook ingrijpen bij een brand in het dorp Kollumerzwaag. Op de Koarteloane werd onder meer een caravan in brand gestoken. Een groep jongeren maakte het de brandweer lastig. De te hulp geschoten ME werd vervolgens bekogeld met vuurwerk. Eén persoon werd gearresteerd wegens openlijke geweldpleging.