Het is op Oudejaarsavond droog en zeer zacht. Ook op Nieuwjaarsdag is het veelal droog en laat de zon zich regelmatig zien. Op zondag krijgen we de eerste hevige regen van het nieuwe jaar.

Oudejaarsavond begint met temperaturen rond de 13 graden en rond middernacht is het nog steeds een graad of 11. Er is sprake van een matige wind, waardoor er dit jaar geen dichte mist zal zijn rond de jaarwisseling.

De eerste dag van het nieuwe jaar begint mogelijk al met een weerrecord, schrijft Weerplaza. Vrijdag is al de warmste Oudejaarsdag ooit en mogelijk wordt zaterdag de warmste Nieuwjaarsdag.

Op de Waddeneilanden wordt het 11 graden en elders in het land 13 of 14 graden. In Zuid-Nederland komt de middagtemperatuur zelfs rond de 15 graden uit. Het vorige warmterecord op Nieuwjaarsdag stamt uit 2012, toen het 12,9 graden in De Bilt was.

Verder is het zaterdag in grote delen van het land droog met wolkenvelden. In het zuiden is er bovendien ruimte voor de zon. Alleen 's avonds is er kans op een kleine bui.

Eerste regen van het nieuwe jaar op zondag

De eerste regenbuien van het nieuwe jaar zullen we op zondag gaan zien. De dag begint met van tijd tot tijd regen en in de middag wordt de neerslag buiiger. Daarbij kan het flink gaan doorregenen. Er waait een stevige wind vanuit het zuidwesten en er is kans op forse windstoten. Wel blijft het met temperaturen van 12 of 13 graden zacht voor de tijd van het jaar.

Na het weekend zullen de temperaturen weer dalen en halverwege de week wordt het tussen de 5 en 7 graden. 's Nachts daalt de temperatuur weer richting het vriespunt.