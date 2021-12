De Nationale Politie staat voor haar grootste optreden van het jaar. Agenten die al een lang en zwaar jaar achter de rug hebben, moeten feestvierders wijzen op de coronaregels en het vuurwerkverbod. Zij worden tijdens hun werk steeds vaker geconfronteerd met geweld. "Als dat direct gebeurt, hebben we weinig keuze en moeten we fors doorpakken. Dat is het leermoment van dit jaar", zegt nationaal politiecommandant Willem Woelders tegen NU.nl.

Woelders weet niet wat hij van de jaarwisseling kan verwachten. Hij vindt het lastig om een inschatting te maken, hoewel er een soortgelijke situatie is als vorig jaar. Toen waren er ook een lockdown en een algeheel vuurwerkverbod van kracht.

"Toen zagen we dat een hoop mensen alsnog de straat opgingen en vuurwerk afstaken. Velen - de jeugd - maken misbruik van de situatie", aldus Woelders. "Het blijft spannend. Je weet nooit waarmee je geconfronteerd wordt."

“Ik hoop dat hulpverleners en burgers niet gewond raken. Dat de druk op de zorg dan niet toeneemt, is een mooie bijvangst.” Willem Woelders, nationaal politiecommandant

Door het weer - er wordt mogelijk een recordtemperatuur gemeten - krijgen agenten het mogelijk drukker dan verwacht. "Het zal invloed hebben", vermoedt Woelders. "Als het regent, gaan mensen sneller naar binnen. De kans is nu groter dat mensen langer blijven hangen en dat er escalaties ontstaan."

Politie houdt rekening met inzet van geweld, maar hoopt wapen niet te gebruiken

Dit jaar is uitvoerig overlegd over hoe agenten de jaarwisseling moeten aanvliegen. Zo kreeg het Nederlandse politiekorps gedurende het jaar al te maken met onrust en mensen die moe zijn van de coronaregels. In de afgelopen nacht raakte een agent nog ernstig gewond bij rellen in Friesland.

"Agenten zijn al vaak bekogeld met stenen en vuurwerk. In Rotterdam moesten agenten zelfs schieten. We hopen dat het vannacht niet gebeurt, maar we zijn op alles voorbereid", vervolgt Woelders.

De politiecommandant legt uit dat agenten over speciaal materiaal beschikken om de nacht door te komen, zoals op maat gemaakte oordoppen en vuurwerkbrillen. Ook worden extra agenten opgeroepen voor "risicovolle gemeenten" en "locaties waar het spannender wordt".

De prioriteit van de aankomende nacht wordt de veiligheid van hulpverleners, zegt Woelders. "Anders kunnen wij burgers ook niet helpen en daarmee voorkomen dat ze in de problemen komen."

Door afgelasting vuurwerkshows heeft politie minder zicht op waar mensen samenkomen

Het afgelasten van grote vuurwerkshows en de vreugdevuren in Den Haag helpt de politie ook niet. Door deze evenementen kan de politie normaal gesproken beter inschatten waar mensen samenkomen, maar nu zullen ze verspreid over de stad de straat opgaan. Volgens Woelders probeert het korps daarop te anticiperen, zonder ineens de politie-inzet te vergroten. "Die valt te vergelijken met vorig jaar."

Hij beaamt dat zijn collega's vermoeid zijn door het drukke jaar. "Zij willen vrije tijd en hebben dat nodig. Daarnaast hebben we ook agenten die niet ingezet kunnen worden, omdat zij met het coronavirus besmet zijn of in quarantaine zitten." Ondanks de krapte konden toch veel agenten vrijaf nemen, verzekert Woelders.

De politiecommandant hoopt dat agenten het vannacht bij problemen met een normaal gesprek af kunnen doen. "Laat het een feestelijke jaarwisseling worden waarbij hulpverleners en burgers niet in de problemen en gewond raken. Voor mij is het een mooie bijvangst dat de druk op de zorg dan niet omhooggaat."