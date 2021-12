Op het eiland Kiritimati, ook bekend als Christmaseiland, hebben de ongeveer zevenduizend bewoners om 11.00 uur Nederlandse tijd als eersten het nieuwe jaar ingeluid. Ook in Nieuw-Zeeland, Australië, China en Indonesië is het inmiddels 2022.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij nieuwe berichten rondom de jaarwisseling.

Kiritimati is een eiland van Kiribati, een eilandenstaat in de Grote Oceaan met drie tijdzones. Op Kiritimati is het dertien uur later dan in Nederland.

Kiribati ligt ten westen van de internationale datumgrens. Vroeger zorgde die grens ervoor dat Kiribati in tweeën werd gedeeld, waardoor de ene helft van het land een dag langer moest wachten op het nieuwe jaar. In 1995 werd hier een einde aan gemaakt en kunnen de Kiribatiërs samen het nieuwe jaar inluiden.

Om 12.00 uur Nederlandse tijd was het de beurt aan Nieuw-Zeeland, Samoa en Tonga. In het Nieuw-Zeelandse Auckland en de hoofdstad Wellington waren er vanwege het coronavirus lichtshows in plaats van vuurwerkshows.

Met het wereldberoemde vuurwerk in Sydney werd om 14.00 uur (onze tijd) het nieuwe jaar in Australië afgetrapt. Om 16.00 uur was het de beurt aan enkele landen in Azië, zoals Zuid-Korea en Japan. In China en Singapore was het 2022 om 17.00 uur. Weer een uur later waren Thailand en Indonesië aan de beurt, gevolgd door onder meer India.

Nieuwjaar in 38 verschillende tijdzones

Wereldwijd zal in 38 verschillende tijdzones de champagne worden ontkurkt. Rond 22.00 uur bereikt de 'nieuwjaarsgolf' de grenzen van Europa. Dan is het middernacht in steden als Moskou (Rusland) en Ankara (Turkije).

Tegelijkertijd met Nederland gaan ook Duitsland, België, Frankrijk, Spanje en Italië het nieuwe jaar in. Een uur later volgen het Verenigd Koninkrijk, Ierland, IJsland en Portugal.

Rond 4.00 uur Nederlandse tijd beginnen de landen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan met hun vieringen. Als eerste zijn dan Brazilië, Argentinië en Chili aan de beurt. Twee uur later tellen de eerste Amerikaanse staten hun laatste secondes van het jaar af.

De laatste plek waar het nieuwe jaar zal worden ingeluid, is het piepkleine Baker Island, ten oosten van de internationale datumgrens. Daar zal zaterdag om 13.00 uur Nederlandse tijd het nieuwe jaar ingaan. Het is op Kiritimati dan al 2 januari.

Coronapandemie overschaduwt de jaarwisseling

Door de opkomende omikronvariant van het coronavirus zien veel landen het aantal nieuwe besmettingen snel oplopen. Om die reden zijn voor het tweede jaar op rij de festiviteiten aangepast.

In Europese steden als Parijs, Athene en Zürich zijn voorstellingen en vuurwerkshows geschrapt en in Londen is een feest op Trafalgar Square afgeblazen. In New York, waar traditioneel op Times Square wordt afgeteld naar het nieuwe jaar, zijn dit jaar slechts vijftienduizend mensen welkom. In eerdere jaren trok het evenement vaak tienduizenden bezoekers.

In Nederland zijn vuurwerkshows en de aftelmomenten in Amsterdam en Rotterdam geannuleerd. Ook de traditionele vreugdevuren in Den Haag gaan niet door en er geldt een vuurwerkverbod.