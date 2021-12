Boa's gaan het vuurwerkverbod rond de jaarwisseling niet actief handhaven. Daar ontbreekt de capaciteit voor, zei voorzitter Richard Gerrits van de handhaversbond BOA ACP vrijdag in het NOS Radio 1 Journaal.

"Daar waar het uit de hand loopt, zullen wij wel gaan optreden", aldus Gerrits. "Eigen veiligheid blijft te allen tijde vooropstaan. Dat is het belangrijkst."

Gerrits bepleitte meer samenwerking met de buurlanden bij het vuurwerkbeleid. "We zien nu dat er massaal over de grens gekocht kan worden. Dat houd je op dit moment niet tegen. Misschien moeten we verder kijken dan alleen naar de Nederlandse bevolking en meer over de grens gaan kijken hoe we dat misschien met elkaar kunnen aanpakken."