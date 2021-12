In een woning in het Friese Surhuisterveen is woensdag 400 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Ook lag er in het huis een collectie historische vuurwapens, mortieren en granaten. Een 46-jarige bewoner is aangehouden en zit vast. Ook in Lelystad en Utrecht werden grote hoeveelheden illegaal vuurwerk gevonden.

De politie doorzocht het huis woensdag na een anonieme melding. Agenten vonden er consumentenvuurwerk en een grote partij vuurwerk van de zwaarste klasse. Ook lag er zelf in elkaar geknutseld vuurwerk. Dit is meteen in beslag genomen en vernietigd, meldt de politie donderdag.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is donderdag ter plaatse om te kijken wat er precies aan wapens in het pand ligt en om deze weg te halen. De locatie is daarvoor afgezet.

De 46-jarige man wordt ervan verdacht vuurwerk in bezit te hebben, erin te handelen en de wapenwet te hebben overtreden.

Situatie in woonwijk Lelystad 'levensgevaarlijk'

De politie heeft woensdag een partij vuurwerk van naar schatting 250 tot 300 kilo gevonden in een schuur bij een woning in Lelystad. Het ging om consumentenvuurwerk en professioneel (illegaal) vuurwerk. De politie noemde de situatie in de woonwijk Waterwijk "levensgevaarlijk".

"Je moet er niet aan denken dat daar iets mee gebeurt", schrijft de politie op Facebook. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd. Er is een onderzoek ingesteld.

In een schuur in de Utrechtse gemeente De Ronde Venen ontdekte de politie ruim 90 kilo vuurwerk, waarvan het grootste deel illegaal.

De partij verboden vuurwerk bestond uit zogeheten shells, nitraten en cobra's, schrijft de politie. De herkomst van het verboden spul wordt onderzocht. Een twintigjarige verdachte is meegenomen voor verhoor.