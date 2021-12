In de schuur van een woning in Lelystad heeft de politie woensdag een partij vuurwerk gevonden van naar schatting 250 tot 300 kilo. Het ging om consumentenvuurwerk en professioneel - illegaal - vuurwerk; de politie noemt de situatie in de woonwijk Waterwijk "levensgevaarlijk".

Volg het nieuws rond vuurwerk in Nederland Volgen Meld je aan

"Je moet er niet aan denken dat daar iets mee gebeurt", zegt de politie op Facebook. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd. Er is een onderzoek ingesteld.

Ook in een schuur in de Utrechtse gemeente De Ronde Venen ontdekte de politie een partij van ruim 90 kilo vuurwerk, waarvan het grootste deel illegaal.

Het verboden vuurwerk bestond uit zogeheten shells, nitraten en cobra's, schrijft de politie. De herkomst van het verboden spul wordt onderzocht en een twintigjarige verdachte is meegenomen voor verhoor.

Het is verboden om illegaal vuurwerk te kopen en verkopen, te bezitten of af te steken in Nederland. De politie treedt extra streng op tegen vervoer, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk omdat het steeds vaker wordt gebruikt tegen hulpverleners en politie, schrijft zij op haar website.