Direct na de jaarwisseling, op 1 januari, gaan er nieuwe wetten en regels in. Niet alleen zaken die je portemonnee raken, maar ook dingen waar je op andere vlakken in je leven tegenaan zult lopen. NU.nl zet de nieuwe wetten op een rijtje.

Wie nog een sigaretje op het werk wil opsteken, moet naar buiten. De overheid verbiedt per 1 januari rookruimtes op de werkvloer. Eerder werden rookruimtes in bijvoorbeeld horeca al verboden.

Het wordt niet alleen moeilijker om te roken, maar ook om aan sigaretten te komen. Met het verbod op alle sigarettenautomaten wordt het roken nog meer ontmoedigd.

Honden mogen vanaf 1 januari geen stroomhalsband meer om. De speciale halsband helpt bij het trainen van honden. Ook zonder stroomstootfunctie mag deze halsband niet om. Door de stroomhalsband ervaren honden pijn of kunnen ze gewond raken.

Klanten van sekswerkers zijn voortaan strafbaar als zij weten dat er sprake is van dwang, of als ze een vermoeden hebben van uitbuiting of mensenhandel. De klant kan een gevangenisstraf tot vier jaar krijgen of een geldboete tot maximaal 21.750 euro. Als de sekswerker minderjarig is, kan de klant een gevangenisstraf van maximaal zes jaar krijgen.

Kolencentrales mogen tot eind 2024 op niet meer dan 35 procent van hun maximale vermogen draaien. Dit zorgt snel voor een forse vermindering van CO2-uitstoot bij kolencentrales.

Er komen zwaardere straffen op het in bezit hebben van grondstoffen voor drugs en de handel daarin. Justitie gaat de kosten van vernietiging van drugs, wapens en vuurwerk verhalen op de daders.

Radicale organisaties verbieden wordt makkelijker. Het gaat om organisaties die de democratische rechtsstaat willen afschaffen. De rechter kan leidinggevenden van deze organisaties een bestuursverbod opleggen. Daardoor kunnen zij hun activiteiten niet ergens anders voortzetten.

Er komt een nieuwe Wet Inburgering. Taal en werk is volgens deze nieuwe wet de beste route naar meedoen in de samenleving. In dit nieuwe beleid geldt een hogere eis voor het taalniveau dan vroeger. Daarnaast moeten asielmigranten taallessen combineren met (vrijwilligers)werk of stage.

Een volledig overzicht van alle nieuwe wetten en regels staat op de website van Rijksoverheid.