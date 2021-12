Tijdens de jaarwisseling heeft handhaving van de aangescherpte coronamaatregelen en het vuurwerkverbod niet de hoogste prioriteit van de politie. Voorop staat het garanderen van de veiligheid van hulpverleners als brandweer en ambulancemedewerkers. Op de tweede plaats staat de veiligheid van burgers, zegt politiechef Willem Woelders.

"We kunnen niet achter iedereen aan lopen en zullen keuzes maken", zegt Woelders, die bij de Nationale Politie de jaarwisseling voorbereidt. "Daar waar het kan, zullen we optreden tegen excessieve overtredingen van de coronamaatregelen en het afsteken van vuurwerk."

Dat de handhaving van de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod ondergeschikt zijn aan de veiligheid van hulpverleners en burgers, betekent volgens Woelders echter niet dat mensen overal mee wegkomen.

"Er zullen altijd mensen zijn die zich niet aan de regels houden. De norm is helder. We kunnen niet achter elk bommetje aan wat er gegooid wordt. Maar als de openbare orde wordt verstoord en mensen gevaar lopen, dan lopen daders de kans te worden aangehouden of ze krijgen een boete."

Woelders verwacht een jaarwisseling vergelijkbaar met twaalf maanden geleden. Ook toen golden er een vuurwerkverbod en een lockdown. Wel maakt hij zich zorgen om "het verzet van een aantal groepen die demonstraties proberen te kapen" en zwaar geweld gebruiken tegen de politie.

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn vuurwerkshows en aftelmomenten in Amsterdam en Rotterdam afgeschaft, evenals de traditionele vreugdevuren in Den Haag.

109 Deze impact had het vuurwerkverbod op ziekenhuizen en luchtkwaliteit

Samenwerking met België en Duitsland tegen illegaal vuurwerk

Het illegale vuurwerk dat de politie aantreft, is zwaarder dan voorheen. "Het zijn gewoon explosieven, waar je een auto mee kunt opblazen. Het is levensgevaarlijk spul en heeft niets meer met vuurwerk te maken", vindt Woelders.

De wekelijkse vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie geeft aan dat dit jaar tot nu 173.699 kilo illegaal vuurwerk in beslag is genomen. Dat is meer dan in heel 2020, toen bijna 123.000 kilo in beslag werd genomen. Volgens Woelders zullen er nog "een paar klappers komen".

De politiechef ziet dat intensieve samenwerkingen met de autoriteiten in België en Duitsland resultaten opleveren. Duitsland heeft dit jaar voor het eerst een vuurwerkverbod ingesteld.

"We moeten kijken of dat effect zal hebben. Het zijn geen kleine jongens die deze handel doen. Er wordt grof aan verdiend. Het zal niet zo zijn dat je het nooit meer aantreft. We zullen nog steeds geconfronteerd worden met zwaar vuurwerk. Dat is niet de samenleving uit."