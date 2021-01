Een achttienjarige man met een verstandelijke beperking is op Nieuwjaarsdag op de Crooswijksestraat in Rotterdam mishandeld met vuurwerk. De politie vermoedt dat iemand vuurwerk in zijn hand heeft gestopt en dat heeft aangestoken, waarna de man zwaargewond raakte aan zijn hand.

Agenten houden ook rekening met het scenario dat het vuurwerk naar het slachtoffer is gegooid. De achttienjarige man zou nabij sportcomplex Schuttersveld twee mannen hebben gepasseerd die vuurwerk afstaken. Mogelijk zijn zij bij het incident betrokken.

Volgens de politie gaat het om "een grote en een kleine man". Er zijn camerabeelden van de directe omgeving opgevraagd en agenten hebben getuigen gehoord. De politie hoopt dat meer getuigen zich melden.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling raakten in totaal 383 mensen gewond. Vorig jaar waren dat er nog ruim dertienhonderd. Ruim vier op de tien slachtoffers liepen brandwonden aan de hand of vingers op, bleek uit cijfers van VeiligheidNL.