Het totale aantal vuurwerkslachtoffers is in vergelijking met vorig jaar met bijna 70 procent afgenomen tot 383, meldt VeiligheidNL dinsdag. Onderzoeker Birgitte Blatter stelt dat het aantal gewonden "toch nog best groot is", gezien het vuurwerkverbod dat was ingesteld.

Het kabinet probeerde met het tijdelijke afsteekverbod het gezondheidsstelsel te ontzien en niet met extra patiënten op te zadelen. Vorig jaar meldden zich nog ruim dertienhonderd vuurwerkslachtoffers bij huisartsen en spoedeisendehulpafdelingen.

In totaal belandden 108 mensen op de spoedeisende hulp als gevolg van vuurwerk. 275 personen gingen met lichtere verwondingen naar huisartsenposten. Vorig jaar bedroegen die aantallen respectievelijk 385 en 900. Het merendeel van de slachtoffers (63 procent) was 20 jaar of jonger.

Zoals tijdens iedere jaarwisseling moesten bij meerdere patiënten amputaties worden verricht. Het gros van de patiënten (41 procent) werd behandeld aan brandwonden aan handen en vingers, terwijl 14 procent van de vuurwerkslachtoffers oogletsel opliep. Vorig jaar liep ruim een kwart van alle slachtoffers oogschade op.

Het Oogziekenhuis Rotterdam, dat normaliter 10 tot 15 procent van alle vuurwerkslachtoffers met oogletsel behandelt, bestempelde de afgelopen jaarwisseling eerder al als "de rustigste in jaren".

VeiligheidNL werkte voor het onderzoek samen met alle spoedeisendehulpafdelingen en drie kwart van alle huisartsenposten in Nederland. De cijfers omvatten alleen slachtoffers die zich op 31 december en 1 januari bij zorginstellingen hebben gemeld. Meer dan honderd zorginstanties leverden ook informatie over de toedracht van het letsel aan.