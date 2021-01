De twaalf mannen die zich vrijdag bij de politie meldden na een incident met een carbidkanon in Joure hebben verklaard dat dat per ongeluk is gebeurd. Het carbidkanon dat zij meesleepten ging af bij een hotel dat door de klap enorme schade opliep.

De mannen (20 tot 27 jaar) hebben gezegd dat het kanon onderweg naar een carbidschietlocatie voortijdig afging. Alle ramen van het hotel sneuvelden, andere panden liepen ook schade op en er ontstond een grote chaos. De eigenaars van het hotel zijn zwaar aangeslagen.

De twaalf meldden zich vrijdag samen zelf op het bureau. Elf komen uit de gemeente De Fryske Marren, een uit Heerenveen. Ze zijn verhoord en mochten daarna naar huis, in afwachting van verdere stappen.

"Het spreekt in hun voordeel dat ze zich zelf kwamen melden", zegt een woordvoerder van de politie. Het is niet duidelijk of de verdachten al contact hebben gehad met de hoteleigenaars. Dat er een schadevergoeding is aangeboden, zoals lokale media melden, kan de woordvoerder niet bevestigen.

Het kanon is in beslag genomen en wordt vernietigd.