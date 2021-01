De PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro, de hoofdprijs in de Nationale Postcode Loterij, is gevallen in de provincie Zuid-Holland, meldt de organisatie vrijdagavond. Om ieder risico op verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de Postcode Loterij besloten de winnende postcode niet bekend te maken.

Ook de gebruikelijke feestelijke activiteiten rondom de prijsverdeling gaan niet door. Wel meldt de organisatie dat in de winnende postcode zeventien deelnemers meespelen met in totaal 26 loten. Zij winnen ieder minimaal 1 miljoen euro.

De winnaars worden op een persoonlijke manier op de hoogte gebracht van de winst. Het prijzengeld wordt binnen twee weken uitbetaald.

Naast zeventien winnaars in de winnende postcode vallen ook deelnemers in de wijk in de prijzen. In totaal 4.796 loten verdelen met elkaar de andere helft van de PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro. Dat betekent dat deelnemers die meespelen met de winnende wijkcode per lot maximaal 6.100 euro winnen.

Vorig jaar viel de PostcodeKanjer op postcode 2151BZ in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep. De winnaars mochten toen 54,7 miljoen euro verdelen.

De hoofdprijs van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij viel afgelopen nacht op twee halve loten, een in Zwolle en een in Tiel. De winnaars kunnen 15 miljoen euro belastingvrij bijschrijven op hun rekening.