Twaalf mensen zijn vrijdag aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het afvuren van een carbidkanon in het Friese Joure, meldt de politie. Door de knal sneuvelden tijdens Oudejaarsavond alle ramen van een hotel.

Niemand raakte gewond, maar het incident had wel veel impact op de hoteleigenaar. De ontploffing zorgde bovendien voor veel chaos.

Volgens de politie meldden de twaalf zich vrijdagmiddag op het bureau in Friesland, waarna zij werden aangehouden. Ze worden gehoord en hun rol bij het incident wordt bekeken.

De eigenaar van het hotel zei donderdag tegen de Leeuwarder Courant dat het kanon werd vervoerd op een karretje achter een auto. Zijn vrouw vertelde van omstanders te hebben gehoord dat het kanon was gemaakt van een giertank. "Het is een bom geweest. Het had mensenlevens kunnen kosten", zegt ze tegen de krant.