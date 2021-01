De gemeente Den Haag gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd tijdens de demonstratie op Oudejaarsdag in de Haagse wijk Duindorp. Dat zegt de Haagse burgemeester Jan van Zanen vrijdag tegen Omroep West.

Op videobeelden was te zien dat de betoging meer weg had van een straatfeest. Daarbij werd muziek gedraaid, trad rapper Jebroer op en werd gedanst. Ook de 1,5 meter afstand leek niet in acht te worden genomen. Mensen stonden dicht op elkaar, omhelsden elkaar en schudden elkaar de hand.

Van Zanen benadrukt tegenover Omroep West dat er geen sprake was van een feest, maar toch echt van een demonstratie. "Volgens mij was het een demonstratie van honderd mensen waar heel veel kinderen bij waren. Maar de beelden heb ik ook gezien en hoe het precies zit, wordt nog uitgezocht", zegt hij.

Ook dat er tijdens de bijeenkomst een artiest optrad, wil volgens Van Zanen niet zeggen dat het daarom een feest was. "Demonstraties zijn er in allerlei soorten en maten. Er wordt wel vaker muziek gemaakt", aldus de burgervader.

Politie greep bewust niet in

De demonstratie was van tevoren aangemeld en duurde tot circa 19.00 uur. Volgens de politie was er geen sprake van een gevaarlijke situatie of ordeverstoring, ook al werden de coronaregels niet nageleefd. Die regels hadden donderdag "niet de hoogste prioriteit", aldus een woordvoerder.

Van Zanen liet donderdag tegen het AD weten dat de demonstratie werd toegestaan "omdat demonstreren een grondrecht is". De initiatiefnemers waren volgens de gemeente zelf verantwoordelijk voor de naleving van de coronaregels.

De Duindorpers hielden de demonstratie voor het behoud van de vreugdevuren. Deze traditie op het strand van Scheveningen ging de afgelopen jaarwisseling niet door in verband met de coronaregels.