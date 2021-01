In de Belgische gemeente Zandhoven is een 28-jarige man vrijdag, op Oudejaarsavond, om het leven gekomen als gevolg van een incident met vuurwerk. Volgens de politie kreeg de man een vuurpijl in zijn gezicht.

Het incident vond plaats bij een woning in de Zandhovense deelgemeente Pulle, ten oosten van Antwerpen. De man was daar met zijn gezin en wilde, ondanks het vuurwerkverbod dat ook in België gold, vuurpijlen afsteken.

Toen hij van dichtbij wilde zien waarom een vuurpijl niet afging, ontplofte deze in zijn gezicht. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Ook in de Franse plaats Boofzheim in de Elzas is een 25-jarige man overleden door een ongeluk met vuurwerk. Een man van 24 jaar is met ernstige verwondingen aan zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht. In de Franse regio geldt een vuurwerkverbod voor de hele maand december.

In Nederland is deze jaarwisseling voor zover bekend niemand overleden als gevolg van een incident met vuurwerk. Wel raakte een man uit Alphen aan den Rijn donderdagmiddag zwaargewond toen vuurwerk in een flat tot ontploffing kwam.