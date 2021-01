Door een explosie in Deventer zijn tijdens nieuwjaarsnacht zeker twintig huizen beschadigd geraakt, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden.

De ontploffing vond rond 2.00 uur plaats op de Havezatelaan. Het is onduidelijk of de knal werd veroorzaakt door vuurwerk. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens De Stentor werden lantaarnpalen kapotgeslagen en garageboxen ontzet. Van veel woningen zijn de ruiten gesneuveld door de knal. De ramen zijn inmiddels dichtgemaakt en de bewoners kunnen de nacht doorbrengen in hun eigen woning.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie is nog bezig met een onderzoek naar de explosie. Ook de rol van de verdachte wordt nog onderzocht.