De Nederlandse hulpdiensten hebben in de laatste uren van 2020 veel minder alarmeringen verzonden dan een jaar eerder. Via het P2000-netwerk zijn bijna 30 procent minder alarmeringen verzonden dan aan het einde van 2019, blijkt vrijdag uit data van alarmeringen.nl.

Tussen Oudjaarsdag 18.00 uur en middernacht hebben de meldkamers de hulpdiensten 1.503 keer gealarmeerd. Een jaar eerder ging het nog om 2.139 keer. Dat komt neer op een daling van 29,7 procent.

Afgelopen donderdag werden in totaal 4.143 meldingen via P2000 verzonden, een daling van 20,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen ging het nog om 5.191 meldingen. Daarnaast is dit het kleinste aantal P2000-meldingen op een Oudjaarsdag sinds 2017, zegt Wilbert de Vries van alarmeringen.nl.

Het werkelijke aantal meldingen zal naar verwachting groter zijn, aldus De Vries. "Het is bekend dat de hulpdiensten tijdens enorme pieken, zoals rond de jaarwisseling, lang niet alle meldingen die binnenkomen ook daadwerkelijk als alarmeringen via P2000 verzenden. Als de brandweer bijvoorbeeld toch al onderweg is naar een buitenbrandje, dan kunnen ze net zo goed even doorrijden naar een andere locatie."