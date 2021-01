De hoofdprijs van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij is gevallen op twee halve loten die in Zwolle en in de Gelderse stad Tiel zijn gekocht. De winnaars kunnen 15 miljoen euro belastingvrij bijschrijven op hun rekening.

De identiteit van de winnaars wordt niet bekendgemaakt. Het winnende lotnummer is FU 29954. In totaal zijn ruim zeven miljoen Oudejaarsloten verkocht.

Volgens prijswinnaarbegeleider Karen van Schie kunnen de twee spelers "2020 met een feestje afsluiten" en "zich vanaf nu multimiljonair noemen". "Wij willen de winnaars van harte feliciteren met het winnen van de hoofdprijs." Ze worden uitgenodigd op het Staatsloterij-kantoor in Rijswijk "voor advies en begeleiding bij hun nieuwe rijkdom".

Bij de vorige Oudejaarstrekking viel de hoofdprijs ook op twee halve Oudejaarsloten. De winnaars kwamen toen uit Enschede en de Noord-Hollandse plaats Krommenie.