De politie mag vanaf donderdagavond mensen in delen van Den Bosch-Oost preventief fouilleren, nadat burgemeester Jack Mikkers in de loop van de avond de omgeving als veiligheidsrisicogebied aanmerkte. Ook gaan agenten de toegangswegen naar het gebied controleren. De maatregel loopt tot 17.00 uur op 2 januari.

Het gaat onder meer om de Stadionlaan, de Graafseweg en de omgeving van de Victorialaan.

Het is in Den Bosch sinds het begin van donderdagavond onrustig, nadat een grote groep voornamelijk jongeren een auto in brand stak en politieagenten bekogelde met vuurwerk. De politie sprak later op de avond van een "broeierige sfeer".

Mikkers vindt het "onacceptabel hoe deze mensen zich misdragen en zorgen voor onrust, overlast en vernielingen". Hij zegt agressie en geweld tegen hulpdiensten niet te tolereren. "Beste mensen, besef je nou eens dat dit gedrag echt niet past in onze samenleving. Nooit, maar zeker niet in deze coronacrisis!"

De Mobiele Eenheid (ME) moest eraan te pas komen zodat de brandweer veilig de autobrand kon blussen. Er is niemand gewond geraakt. Ook zijn er nog geen personen aangehouden.

Wel zijn er meerdere personen door de politie vastgelegd op beeld. Zij kunnen later ook 'buiten heterdaad' nog worden opgepakt. Straffen voor het belagen van hulpverleners zijn in de regel twee keer zwaarder dan wanneer het vergrijp gericht is tegen een niet-hulpverlener.